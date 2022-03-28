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Агентство Fitch отозвало рейтинги России из-за санкций

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings решило отозвать рейтинги России. Об этом сообщается в пресс-релизе.

«Fitch Ratings отзывает рейтинги России. Действия производятся по причинам, связанным с санкциями», — говорится в сообщении.

Рейтинги дефолта эмитента РФ в иностранной и местной валютах до отзыва находились на уровне «С».

Ранее Fitch объявило о решении аннулировать рейтинги российских компаний, на которые распространяются европейские санкции. Также рейтинги компаний РФ отозвало агентство Moody's.

15 марта Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России, который в том числе предполагает запрет предоставлять услуги в области рейтингов всем юрлицам, организациям и органам, учрежденным в РФ.

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Комментарии (10)

allyouneedislove
рейтинг?
нет, никаких рейтингов
это теперь полный нуль в глазах инвесторов
на эти рейтинги ориентируются те, кто вкладывает миллиарды баксов - в строительство всяких высоко-скоростных магистралей, платных трасс, заводов, и прочего...
а с рейтингом нуль, т.е. его фактическим отсутствием, инвесторы вынуждены развернуться
доверие к правительству = 0.
MinimumLaw
Российско-питриотическое "Омерике звезда" на американский лад. "Дважды разорванная в клочья" экономика.

Впрочем, всем давно известно - они дают рейтинги, а не объективную оценку ситуации. Теперь и их не дают. Может даже и к лучшему.
Dud
Вся эта пафосная возня с рейтингами и их назначением - полная глупая ерунда и профанация. Бизнес "идет", т.к. Россия - надежный партнер и никто от налаженных связей отказываться не собирается. Притормаживается - да, т.к. все эти "пустобрёхи" выбираются на определенный период, а связи нарабатываются многими годами, которые никто из запада терять, ну никак не хочет.
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