Агентство Fitch отозвало рейтинги России из-за санкций

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings решило отозвать рейтинги России. Об этом сообщается в пресс-релизе.
«Fitch Ratings отзывает рейтинги России. Действия производятся по причинам, связанным с санкциями», — говорится в сообщении.
Рейтинги дефолта эмитента РФ в иностранной и местной валютах до отзыва находились на уровне «С».
Ранее Fitch объявило о решении аннулировать рейтинги российских компаний, на которые распространяются европейские санкции. Также рейтинги компаний РФ отозвало агентство Moody's.
15 марта Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России, который в том числе предполагает запрет предоставлять услуги в области рейтингов всем юрлицам, организациям и органам, учрежденным в РФ.