Мосбиржа с понедельника возобновит торги бондами российских компаний

Торговля российскими акциями, корпоративными облигациями, региональными и муниципальными облигациями возобновится на Мосбирже 28 марта. По этим инструментам запретят короткие продажи.

Как следует из заявления Центробанка, торги также возобновятся по иностранным акциям и другим облигациям в режиме переговорных сделок (РПС). Облигации федерального займа будут торговаться в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50 мск и с 9:30 до 19:00 в РПС.

Срочные контракты на акции с 10 утра и до 14:00 будут заключаться в обычном режиме, потом в адресном. Срочные валютные и товарные контракты доступны в обычном режиме с 10 до 18:45, «включая зеркальные контракты на поставочные фьючерсы с оригинальных площадок, контракты на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, фьючерсы на индекс московской недвижимости «ДомКлик», фьючерсы на корзину ОФЗ, индексные и процентные инструменты».