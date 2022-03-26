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Мосбиржа с понедельника возобновит торги бондами российских компаний

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Торговля российскими акциями, корпоративными облигациями, региональными и муниципальными облигациями возобновится на Мосбирже 28 марта. По этим инструментам запретят короткие продажи.

Как следует из заявления Центробанка, торги также возобновятся по иностранным акциям и другим облигациям в режиме переговорных сделок (РПС). Облигации федерального займа будут торговаться в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50 мск и с 9:30 до 19:00 в РПС.

Срочные контракты на акции с 10 утра и до 14:00 будут заключаться в обычном режиме, потом в адресном. Срочные валютные и товарные контракты доступны в обычном режиме с 10 до 18:45, «включая зеркальные контракты на поставочные фьючерсы с оригинальных площадок, контракты на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, фьючерсы на индекс московской недвижимости «ДомКлик», фьючерсы на корзину ОФЗ, индексные и процентные инструменты».

«По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 25 марта 2022 года», — добавляют в пресс-службе ЦБ.

Ранее торговались только 33 ценные бумаги российских компаний и облигации федерального займа. Обвала спустя месяц «заморозки» Мосбиржи не произошло.

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Комментарии (3)

KGB has yo
а разве торговля трупами не преступление?!
Alex000
"Обвала спустя месяц «заморозки» Мосбиржи не произошло"

Шортики откройте, и посмотрим, кто где спал.
Экскомьюникадо
Безработные ходят отмечаются
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