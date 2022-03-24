Дождались. Первые за месяц торги акциями на Мосбирже прошли с энтузиазмом, обвала не случилось

Фото: Ирина Бужор/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Первые за месяц торги акциями российских компаний закончились ростом рынка на 4,37% — это в рублях по индексу Мосбиржи. По доспецоперационным временам результат неплохой. Правда, теперь российский фондовый рынок — вещь в себе, отрезанная от международного. Истинные результаты дня заметны по долларовому индексу РТС, который, даже с учетом укрепления рубля, ушел в минус на 9%. В любом случае, обвала на 20% не произошло, и на том спасибо. Хотя скупать сейчас бумаги сломя голову — лишнее, считают эксперты.



Торги стартовали в 9:50 и продолжались до 14:00. В начале и конце, как полагается, проводились аукционы открытия и закрытия, чтобы минимизировать возможность спекуляций и волатильность. Спекулятивные короткие продажи (при которых у продавца нет акций — он их занимает для совершения сделки) и без того запрещены.

Все ожидали обвала, потому что российские бумаги торговались в Лондоне и в Америке, опускаясь до мизерабельных величин. Так, на Лондонской бирже депозитарные расписки Сбербанка подешевели до 1 цента за штуку. Однако основные торги в 10:00 открылись ростом индекса Мосбиржи примерно на 7%. Сразу наметились лидеры из нефтегазового сектора. Акции «Роснефти» показали +14,6%, «Лукойла» +11,7%, «Татнефти» +10,4%, «Газпрома» +9,6%, «префы» «Сургутнефтегаза» +7%, обыкновенные акции компании +4,3%. Также почетные места среди лидеров заняли горно-металлургическая компания «Норникель» и химический холдинг «Фосагро» — оба на уровне +13,4%.

Уже в первые 15 минут ситуация начала стремительно меняться. Бумаги «Фосагро» выросли почти на треть, НОВАТЭКа — на 26,4%, «Газпрома» — более чем на 20%, Сбербанка — почти на 20%. Московская биржа только и успевала вводить по бумагам дискретные аукционы. Это режим торгов, заменяющий их приостановку. Он вводится при изменении цены акции на 20% в течение 10 минут. При таком режиме в течение аукциона собираются заявки, которые затем удовлетворяются по единой цене. Продолжительность каждого аукциона — 10 минут, на серию из трех аукционов дается 30 минут. Всего в течение дня по одной бумаге может проводиться две серии.



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По итогам непривычно коротких торгов нарисовалась интересная картина. Единственная бумага, которая превысила февральские уровни, — «Фосагро», закончившая день с показателем +26,62 %. Более чем на 15% подорожали акции «Татнефти» (+20,11%), «Новатэка» (+18,48%), компании «Россети ФСК ЕЭС» (+17,96%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+17,73%), «Роснефти» (+16,97%), «Русала» (+15,81%), «Полюса» (+15,68 %). От 10 до 15% прибавили в цене «Газпром», «Лукойл», «Алроса», «Норникель». От 5 до 10% — «Магнит», Московский кредитный банк, «Сургутнефтегаз», «Ростелеком», «префы» «Татнефти».

Обыкновенные акции Сбербанка — самая популярная бумага на Мосбирже с наибольшим объемом торгов — встретила утро четверга в небольшом минусе — 0,05%, «префы» — на уровне +0,6%. К концу цена скорректировалась, рост остановился на уровне 3,9% и 3,12% соответственно к закрытию предыдущих торгов, которые состоялись 25 февраля.

Главным аутсайдером остался «Аэрофлот», на старте опустившийся на -20%. К концу ему удалось сократить падение до -16,4%. В процессе ему с переменным успехом составляли компанию ВТБ (-5,52 % по итогам дня), МТС (-5,47 %), «Детский мир» (-5,55 %), «префы» оператора магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов «Транснефти» (-6,06 %), Интер РАО (-6,94 %) и «Северсталь» (-2,66 %).



Стоит напомнить, что сегодня торговались только 33 бумаги из 43, входящих в индекс Мосбиржи. Акции таких компаний, как «Яндекс», Ozon, VK, X5 retail group, Fix price, TCS Group, в сегодняшних торгах не участвовали. Специально для них ЦБ накануне ввел до конца года мораторий на исключение бумаг иностранных компаний российского происхождения из списков российских бирж в случае делистинга на иностранных.

Цена формировалась в зависимости от количества предложений на покупку и продажу акций. Так, покупателей «Фосагро» оказалось хоть отбавляй, а «Аэрофлот» с проблемами с лизинговыми самолетами в условиях закрытого неба, наоборот, активно продавали. Как отметил в своем телеграм-канале bitkogan экономист Евгений Коган, заявок на покупку акций компании не было, только продажи.

Определенную долю покупок составляли «байбеки», когда компания сама выкупает свои акции по снизившейся цене. Еще одним заметным покупателем стал Центробанк, который получил на выкуп акций российских компаний 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. На помощь кому он потратил часть денег из кубышки, можно догадаться по объему торгов. Так, акциями Сбербанка сегодня наторговали на 22,7 млрд рублей, акциями «Газпрома» — на 22,5 млрд. То есть на них пришлась почти половина всего объема торгов. Впрочем, в поддержке регулятором двух самых дорогих российских компаний нет ничего удивительного.

Как отмечают авторы экономического Telegram-канала MMI, основанного главой департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кириллом Тремасовым, в четверг экспортеры в целом выглядели намного лучше, чем компании, ориентированные на внутренний рынок. Оно и понятно, они получили заряд бодрости от президента Владимира Путина, который накануне объявил, что теперь иностранные покупатели российских товаров будут покупать их исключительно за рубли. Первым таким товаром стал газ. На фоне решения заметно укрепился рубль, курс перешагнул «психологическую» отметку в 100 рублей за доллар. Стоимость американской валюты на бирже за сутки снизилась со 103 до 96 рублей, европейской — со 110 до 106 рублей.

По оценке Евгения Когана, рынок открылся с бешеным энтузиазмом, у некоторых банков даже зависли брокерские приложения, хотя эксперт не исключает, что причиной этого могли стать хакерские атаки. Спешить, по его мнению, не стоит. «Я бы присмотрелся. Дело в том, что первые покупки носят в основном эмоциональный характер и, скажем так, это те деньги, которые залежались, которые жгут руки. <…> Я думаю, что те, кто не будет суетиться, может быть, они и выиграют. По крайней мере, пока я бы активных действий не проводил. Если только точечно», — сказал он в телеграм-канале.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

