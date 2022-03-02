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Небывалые цифры. Расписки Сбербанка в Лондоне подешевели до 1 цента за штуку

Цены на расписки на российские акции на Лондонской фондовой бирже 2 марта обновили минимумы. Так, стоимость расписок Сбербанка упала до 1 цента за штуку.

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Расписки Сбера в районе 13:00 мск подешевели до 0,01 доллара за штуку, падение составило 94,24 %. По данным на 13:11 мск, цена расписок поднялась до 0,02 доллара, падение сократилось до 91,86 %. Каждая расписка Сбера включает 4 акции. С учетом текущего биржевого курса доллара (109 рубля), каждая акция банка стоит по 0,2725 рубля.

Расписки «Газпрома» в Лондоне подешевели на 96,3 %, до 0,03 доллара. Учитывая, что каждая расписка включает по 2 акции, по тому же курсу цена акции компании составляет 1,635 рубля. Расписка ЛУКОЙЛа, соответствующая одной акции компании, подешевела на 95,3 %, до 0,5 доллара (или 54,5 рубля).

Акции российских компаний, торгующиеся на Московской бирже, и расписки, торгующиеся на Лондонской бирже, — это разные бумаги. В обычных условиях их цены напрямую связаны. Однако сейчас торги на Мосбирже не проводятся. Там цена акций осталась на уровне 25 февраля: 131,2 рубля для Сбера, 228,17 — для «Газпрома», 4915 — для ЛУКОЙЛа. Поскольку российским брокерам теперь запрещено продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов, все иностранные инвесторы, у которых была возможность избавиться от расписок, распродают эти бумаги в Лондоне.

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Комментарии (21)

kоt-obormot
А когда уже доплачивать начнут?
Leo.S
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ДобрыйПУ
Уже оч скоро 1 цент в пересчёте на РЕАЛЬНЫЙ курс рубля будет архикосмической суммой
Просто дождитесь 7.03.
Будет весело
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