Небывалые цифры. Расписки Сбербанка в Лондоне подешевели до 1 цента за штуку

Расписки Сбера в районе 13:00 мск подешевели до 0,01 доллара за штуку, падение составило 94,24 %. По данным на 13:11 мск, цена расписок поднялась до 0,02 доллара, падение сократилось до 91,86 % . Каждая расписка Сбера включает 4 акции. С учетом текущего биржевого курса доллара (109 рубля), каждая акция банка стоит по 0,2725 рубля.



Расписки «Газпрома» в Лондоне подешевели на 96,3 % , до 0,03 доллара. Учитывая, что каждая расписка включает по 2 акции, по тому же курсу цена акции компании составляет 1,635 рубля. Расписка ЛУКОЙЛа, соответствующая одной акции компании, подешевела на 95,3 % , до 0,5 доллара (или 54,5 рубля).

