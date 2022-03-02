Небывалые цифры. Расписки Сбербанка в Лондоне подешевели до 1 цента за штуку

Расписки Сбера в районе 13:00 мск подешевели до 0,01 доллара за штуку, падение составило
Расписки «Газпрома» в Лондоне подешевели на
Акции российских компаний, торгующиеся на Московской бирже, и расписки, торгующиеся на Лондонской бирже, — это разные бумаги. В обычных условиях их цены напрямую связаны. Однако сейчас торги на Мосбирже не проводятся. Там цена акций осталась на уровне 25 февраля: 131,2 рубля для Сбера, 228,17 — для «Газпрома», 4915 — для ЛУКОЙЛа. Поскольку российским брокерам теперь запрещено продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов, все иностранные инвесторы, у которых была возможность избавиться от расписок, распродают эти бумаги в Лондоне.