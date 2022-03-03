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Лондонская биржа прекратила торговать ценными бумагами 27 компаний, связанных с РФ

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Лондонская фондовая биржа приостановила торговлю ценными бумагами 27 компаний, тесно связанных с Россией, в том числе Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, En+ Group (владеет контрольным пакетом акций «Русала»), «Полюса», пишет Financial Times. Как говорится в публикации, это связано «с событиями на Украине и в свете рыночных условий и для упорядочения ситуации на рынках».

«Мы активно взаимодействуем с регулирующими органами и властями по всем соответствующим санкциям и принимаем соответствующие меры. Операции лондонской биржи в России и Украине составляют менее одного процента общего оборота», — цитирует ТАСС заявление биржи.

Напомним, 2 марта цены на расписки на российские акции на Лондонской фондовой бирже обновили минимумы. Так, стоимость расписок Сбербанка упала до 1 цента за штуку.

Акции российских компаний, торгующиеся на Московской бирже, и расписки, торгующиеся на Лондонской бирже, — это разные бумаги. В обычных условиях их цены напрямую связаны. Однако сейчас торги на Мосбирже не проводятся. Там цена акций осталась на уровне 25 февраля: 131,2 рубля для Сбера, 228,17 — для «Газпрома», 4915 — для ЛУКОЙЛа.

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Комментарии (14)

Mikle776
на Лондонской бирже котировки Сбера рухнули почти до нуля... сейчас цена 0.05 бакса.
Совсем недавно продавали примерно по 20 баксов.
Падение на 99.7%
Поэтому и не открывают Московскую биржу, так как не очень понятно что будет. Понятно, что будет паника...

Все как нам и обещали!
СТАБИЛЬНОСТЬ - это ПУТИН !
и еще МИР обещали!
Обещания выполнены в полном объеме!
Piter Russo
Акции не генерируют финансовые потоки этих компаний. Прекращение торговли - ценными бумагами это проблема зарадных инвесторов.
Были эти компании ПАО, британцы хотят что бы они выглядели как ЗАО.
nuga
Они не давали покупать,только на выход.В США цены выше,хотя расписки это ничто,если их не обменять на акции,которые под запретом для иностранцев,да и россиян при закрытии фондового рынка.Подозрительно,что Набиулина разрешила режим торгов почти как в Лондоне-на выход,режим Закрытие позиции,ввела 30% комиссию на валюту,покупаемую на. бирже. Она так долго сокрушалась,что россияне понесли миллионы туда,а не в банки.Похоже на зачистку инвесторов и обнуление площадки,где ещё простой россиянин мог заработать.
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