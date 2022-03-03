Лондонская биржа прекратила торговать ценными бумагами 27 компаний, связанных с РФ

Лондонская фондовая биржа приостановила торговлю ценными бумагами 27 компаний, тесно связанных с Россией, в том числе Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, En+ Group (владеет контрольным пакетом акций «Русала»), «Полюса», пишет Financial Times. Как говорится в публикации, это связано «с событиями на Украине и в свете рыночных условий и для упорядочения ситуации на рынках».



«Мы активно взаимодействуем с регулирующими органами и властями по всем соответствующим санкциям и принимаем соответствующие меры. Операции лондонской биржи в России и Украине составляют менее одного процента общего оборота», — цитирует ТАСС заявление биржи.

