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Торги акциями российских компаний на Мосбирже начнутся 24 марта

Банк России объявил о старте торгов акциями российских компаний, входящих в индекс Мосбиржи, включая Сбер и Аэрофлот. Всего будут торговаться 33 ценные бумаги. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба регулятора.

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Торги будут проходить на Московской бирже с 9:50 до 14:00. В них будут участвовать 33 ценные бумаги российских компаний, входящие в индекс Мосбиржи, включая обыкновенные и привилегированные акции. Такие, например, есть у Сбербанка и «Сургутнефтегаза». Завтра они будут торговаться впервые с 25 февраля наряду с бумагами «Аэрофлота», ВТБ, «Газпрома», «Новатэка», «Магнита» и других «голубых фишек».

Торги по остальным инструментам на Мосбирже пройдут завтра в режиме, аналогичном установленному на 23 марта. При этом короткие продажи по указанным 33 акциям и девяти еврооблигациям Минфина РФ будут запрещены. Короткая продажа — это продажа ценных бумаг, которые продавцу не принадлежат, но он берет их в долг у брокера и обязуется отдать. Продавец открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении стоимости актива.

Режим работы Мосбиржи на последующие дни ЦБ обещает объявить позднее.

В понедельник Центробанк разрешил торги рублевыми российскими гособлигациями и сам принял в них участие в качестве покупателя. Во время первого торгового дня доходность только по единичным бумагам ненамного превысила 20%, что даже меньше, чем доходность по банковским депозитам. Доходность остальных была еще ниже. К концу торгов показатели доходности скорректировались и оказались в диапазоне 13–17%.

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Комментарии (8)

cerf
Найдутся ведь дурачки которые покупать будут))
W Bons
формат а 4 недорого
Leo.S
Для кого торги? Есть желающие купить?
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