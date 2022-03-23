Торги акциями российских компаний на Мосбирже начнутся 24 марта

Торги будут проходить на Московской бирже с 9:50 до 14:00. В них будут участвовать 33 ценные бумаги российских компаний, входящие в индекс Мосбиржи, включая обыкновенные и привилегированные акции. Такие, например, есть у Сбербанка и «Сургутнефтегаза». Завтра они будут торговаться впервые с 25 февраля наряду с бумагами «Аэрофлота», ВТБ, «Газпрома», «Новатэка», «Магнита» и других «голубых фишек».



Торги по остальным инструментам на Мосбирже пройдут завтра в режиме, аналогичном установленному на 23 марта. При этом короткие продажи по указанным 33 акциям и девяти еврооблигациям Минфина РФ будут запрещены. Короткая продажа — это продажа ценных бумаг, которые продавцу не принадлежат, но он берет их в долг у брокера и обязуется отдать. Продавец открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении стоимости актива.

