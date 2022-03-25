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ВЦИОМ: Уровень доверия Жириновскому вырос в два раза с момента его госпитализации

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Уровень доверия к деятельности лидера ЛДПР Владимира Жириновского с момента его госпитализации в начале февраля вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ.

Так, 27 февраля на вопрос о том, доверяют ли они политику, 29,1% опрошенных россиян ответили утвердительно. Значение постепенно возрастало: 6 марта такой ответ дали уже 34,4% респондентов, 13 марта — 39,5%. Согласно последним данным за 20 марта, такого мнения придерживаются 45,9 граждан.

По информации ВЦИОМ, Владимир Жириновский занимает третью строчку в рейтинге российских политиков, уступая Владимиру Путину (80,6 %) и Михаилу Мишустину (62,6%).

Отмечается, что Путин и Мишустин — единственные политики с положительным индексом доверия, иначе говоря — разницей между положительными и отрицательными оценками. Он составляет 65 и 42 соответственно, у лидера ЛДПР он равняется нулю.

Владимира Жириновского госпитализировали с положительным диагнозом на коронавирус 2 февраля, у него нашли «омикрон»-штамм инфекции.

25 марта ряд медиа, начиная с Mash, опубликовали сообщения о том, что лидер ЛДПР скончался. Позже эту информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.

Затем в Telegram-канале ЛДПР заявили, что «категорически опровергают» эту информацию. Сообщения в СМИ там назвали «грязной провокацией» со стороны «желтой прессы». Состояние Жириновского, добавили представители партии, стабильно, никаких негативных перемен в здоровье не наблюдается.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что сенатор Александр Пронюшкин, участвовавший в распространении фейка о смерти Жириновского, должен уйти из Совета Федерации по собственному желанию.

В ЛДПР сообщили, что подают заявление в Генпрокуратуру и готовит иски против тех, кто распространил фейки о смерти лидера партии.

Произошедшее также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Публикации СМИ о смерти Жириновского он назвал неприличной «уткой».

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Комментарии (15)

VKuser1115940
Тухта (с)
Dmitry Antonov
Как только появилась неприличная утка, так сразу доверие повысилось?
Спикуль
Само собой:как только перестал публично бредить-так сразу и доверие выросло!
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