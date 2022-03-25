ВЦИОМ: Уровень доверия Жириновскому вырос в два раза с момента его госпитализации

Уровень доверия к деятельности лидера ЛДПР Владимира Жириновского с момента его госпитализации в начале февраля вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ.



Так, 27 февраля на вопрос о том, доверяют ли они политику, 29,1% опрошенных россиян ответили утвердительно. Значение постепенно возрастало: 6 марта такой ответ дали уже 34,4% респондентов, 13 марта — 39,5%. Согласно последним данным за 20 марта, такого мнения придерживаются 45,9 граждан.



По информации ВЦИОМ, Владимир Жириновский занимает третью строчку в рейтинге российских политиков, уступая Владимиру Путину (80,6 %) и Михаилу Мишустину (62,6%).

