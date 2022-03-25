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Володин посоветовал сложить полномочия сенатору, сообщившему о смерти Жириновского

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что сенатор Александр Пронюшкин, принявший участие в распространении фейка о смерти Владимира Жириновского, должен уйти из Совета Федерации по собственному желанию.

«Обращаюсь к представителям СМИ, которые растиражировали недостоверную информацию о Жириновском: правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», — написал Володин 25 марта в своем телеграм-канале.

Первым о смерти Жириновского сообщил телеграм-канал Mash, затем информацию подтвердило РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина. Позже он удалил сообщение из своего телеграм-канала и пообещал, что ответственные за его публикацию «понесут ответственность». Смерть лидера ЛДПР опровергли спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и Минздрав, а также его сын Олег Эйдельштейн и партия ЛДПР.

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Комментарии (7)

264748241
Полностью согласен. Таким сенаторам не место. Гнать таких. Думаю ЛДПР после сложения полномочий сенатора, поговорит с этим гражданином по мужски.
Dmitry Antonov
Это с чего главный депутат позволяет себе давать подобные нахальные советы сенатору?
LanaKo
Решили сменить новостную повестку, чтобы отвлечь внимание :D теперь все вопрошаются, а жив ли Ж, и не спрашивают что с Ш
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