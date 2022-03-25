Володин посоветовал сложить полномочия сенатору, сообщившему о смерти Жириновского

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что сенатор Александр Пронюшкин, принявший участие в распространении фейка о смерти Владимира Жириновского, должен уйти из Совета Федерации по собственному желанию.
«Обращаюсь к представителям СМИ, которые растиражировали недостоверную информацию о Жириновском: правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», — написал Володин 25 марта в своем телеграм-канале.