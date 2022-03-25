«Ведомости»: Правительство отменило финансирование высокоскоростной магистрали Москва — Петербург из ФНБ

Источники в кабинете министров сообщили, что поддержка высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет прекращена, пишут 25 марта «Ведомости».



Причин несколько: подорожание импортных материалов, ухудшение прогнозов по перевозкам и снижение технологических возможностей из-за санкций. Источники дополнительно уточняют, что проект финансирования будет пересмотрен для того, чтобы стать актуальным в условиях санкционных ограничений.



Ранее Минтранс сообщал, что общая стоимость строительства ВСМ составит 1,39 триллиона рублей, из которых 468 миллиардов были выделены из ФНБ.

