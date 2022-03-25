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«Ведомости»: Правительство отменило финансирование высокоскоростной магистрали Москва — Петербург из ФНБ

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Источники в кабинете министров сообщили, что поддержка высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет прекращена, пишут 25 марта «Ведомости».

Причин несколько: подорожание импортных материалов, ухудшение прогнозов по перевозкам и снижение технологических возможностей из-за санкций. Источники дополнительно уточняют, что проект финансирования будет пересмотрен для того, чтобы стать актуальным в условиях санкционных ограничений.

Ранее Минтранс сообщал, что общая стоимость строительства ВСМ составит 1,39 триллиона рублей, из которых 468 миллиардов были выделены из ФНБ.

Также правительство запланировало выделить 1 триллион рублей на поддержку Мосбиржи посредством покупки подешевевших акций российских компаний.

По состоянию на 1 февраля, объем ФНБ составил 174 миллиарда долларов. По курсу на тот день эта сумма равнялась 13,6 триллионов рублей.

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Комментарии (6)

Dmitry Antonov
Надо же, какое неожиданное решение!
265869937
Правильно, зачем скоростное шоссе, теперь спешить некуда
Карабас Барабас
Просто ФНБ пустой, оперативно распилили, ну чтоб буржуинам не достался.
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