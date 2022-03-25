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После фейков о смерти Жириновского ЛДПР намерена обратиться в Генпрокуратуру

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ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру и готовит иски против тех, кто распространил ложную информацию о смерти Владимира Жириновского. Об этом 25 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу партии.

Ранее ряд медиа, начиная с Mash, написали о смерти 75-летнего Владимира Жириновского. Эти сведения позже опубликовало РИА Новости с подтверждением сенатора Александра Пронюшкина.

Позднее в Telegram-канале ЛДПР заявили, что «категорически опровергают» эту информацию. Публикации в СМИ там назвали «грязной провокацией» со стороны «желтой прессы». Состояние Жириновского, добавили представители партии, стабильно, никаких негативных перемен в здоровье не наблюдается.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что сенатор Александр Пронюшкин, принявший участие в распространении фейка о смерти Жириновского, должен уйти из Совета Федерации по собственному желанию.

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Комментарии (5)

AndrewBarsik
Родственники достоверную информацию знают. А всем остальным она ни к чему. Даже если все депутаты Государственной Думы России в один момент умрут, это никак не повлияет на судьбу России и русского народа.
DH_
статья о недостоверных сведениях о самочуствии Лидера Партии уже принята?
Denis_5e4cccd08a04e
Если бы сегодня были президентские выборы, сколько проголосовало бы за Жириновского ?
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