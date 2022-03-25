После фейков о смерти Жириновского ЛДПР намерена обратиться в Генпрокуратуру

ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру и готовит иски против тех, кто распространил ложную информацию о смерти Владимира Жириновского. Об этом 25 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу партии.



Ранее ряд медиа, начиная с Mash, написали о смерти 75-летнего Владимира Жириновского. Эти сведения позже опубликовало РИА Новости с подтверждением сенатора Александра Пронюшкина.



Позднее в Telegram-канале ЛДПР заявили, что «категорически опровергают» эту информацию. Публикации в СМИ там назвали «грязной провокацией» со стороны «желтой прессы». Состояние Жириновского, добавили представители партии, стабильно, никаких негативных перемен в здоровье не наблюдается.

