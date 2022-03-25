Больше не надо сидеть в одном классе. В школах и других детских учреждениях снимают запреты

Как отмечается в сообщении, правила смягчил Роспотребнадзор «с учетом изменившейся ситуации с распространением COVID-19».
Отменяются следующие требования:
- отдельный учебный кабинет для каждого класса;
- разное начало уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся;
- дистанции не менее 1,5 метра при проведении аттестации;
- предъявление медсправки, если ребёнок контактировал с человеком, зараженным ковидом.
Разрешено:
- проводить массовые мероприятия на открытом воздухе;
- загружать летние лагеря на 100%;
- посещать детские социальные организации посторонним.
«Такие важнейшие противоэпидемические мероприятия, как обследование персонала на COVID-19 перед началом смены и проведение генеральной уборки и дезинфекции перед открытием учреждения, сохранятся», — отмечается в сообщении.
Жёсткие ограничения, связанные с распространением коронавируса, были введены в школах и других детских учреждениях в рамках локдауна весной 2020 года. В последние недели заболеваемость в России и в Петербурге падает. Однако Северная столица остаётся в лидерах списка по числу заразившихся.