Больше не надо сидеть в одном классе. В школах и других детских учреждениях снимают запреты

«Такие важнейшие противоэпидемические мероприятия, как обследование персонала на COVID-19 перед началом смены и проведение генеральной уборки и дезинфекции перед открытием учреждения, сохранятся», — отмечается в сообщении.



Жёсткие ограничения, связанные с распространением коронавируса, были введены в школах и других детских учреждениях в рамках локдауна весной 2020 года. В последние недели заболеваемость в России и в Петербурге падает. Однако Северная столица остаётся в лидерах списка по числу заразившихся.