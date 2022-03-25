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Больше не надо сидеть в одном классе. В школах и других детских учреждениях снимают запреты

Российское правительство 25 марта объявило об отмене некоторых санитарных ограничений в детских и молодежных образовательных и социальных учреждениях. Теперь школьники смогу ходить из класса в класс, как и раньше, звонки на урок и на перемену для всех будут едиными, и родителям разрешено заходить в школу.

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Как отмечается в сообщении, правила смягчил Роспотребнадзор «с учетом изменившейся ситуации с распространением COVID-19».

Отменяются следующие требования:

  • отдельный учебный кабинет для каждого класса;
  • разное начало уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся;
  • дистанции не менее 1,5 метра при проведении аттестации;
  • предъявление медсправки, если ребёнок контактировал с человеком, зараженным ковидом.

Разрешено:

  • проводить массовые мероприятия на открытом воздухе;
  • загружать летние лагеря на 100%;
  • посещать детские социальные организации посторонним.

«Такие важнейшие противоэпидемические мероприятия, как обследование персонала на COVID-19 перед началом смены и проведение генеральной уборки и дезинфекции перед открытием учреждения, сохранятся», — отмечается в сообщении.

Жёсткие ограничения, связанные с распространением коронавируса, были введены в школах и других детских учреждениях в рамках локдауна весной 2020 года. В последние недели заболеваемость в России и в Петербурге падает. Однако Северная столица остаётся в лидерах списка по числу заразившихся.

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