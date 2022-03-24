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Петербург продолжает удерживать первое место в стране по заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в Петербурге выявили 1 279 новых случаев коронавируса. Об этом 24 марта сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость падает: накануне был 1 431 случай. При этом город сохраняет за собой первое место в стране по этому показателю. На втором месте Свердловская область с 1 254 заразившимися, затем Москва (1 163). Всего за сутки в России выявили 25 387 случаев ковида (26 826 вчера).

Летальная статистика меняется незначительно: за 24 часа зафиксировали 418 смертей (429 накануне), из них 22 в Петербурге (21 вчера).

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Комментарии (4)

morfneo2
Я вообще не понимаю в чём смысл публиковать такие цифры на уровне погрешности. Какая разница кто на каком месте? разница в пару десятков человек. Главное в том что нет прироста а наоборот идёт спад,причем везде. Может хватить уже этого ковидного флуда?
Matraskin
ТЦ фактически отменили масочный тежим, в городском общественном транспорте часто в маске только контролер, про маршрутки молчу. В метро на большинстве станций пускают без масок, хотя теперь стали чаще проверять ручным металлоискателем. Кстати в Питерском метро, после начала спецопреации стали появляться сотрудники полиции (под землей на станциях и в переходах) но они не обращают внимания на пассажиров без масок. Зачем нужна эта профанация?
VKuser199962806
Проплатить такие статейки о ковиде стоит копейки. Особенно на фоне того, сколько воруют под прикрытием ковида.
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