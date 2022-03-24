Заболеваемость падает: накануне был
Летальная статистика меняется незначительно: за 24 часа зафиксировали 418 смертей (429 накануне), из них 22 в Петербурге (21 вчера).
Петербург продолжает удерживать первое место в стране по заболеваемости коронавирусом
За последние сутки в Петербурге выявили
Заболеваемость падает: накануне был
Летальная статистика меняется незначительно: за 24 часа зафиксировали 418 смертей (429 накануне), из них 22 в Петербурге (21 вчера).
12 декабря 2021, 11:42Петербург опустился на третье место в России по суточной заболеваемости коронавирусом
29 ноября 2021, 11:50Петербург по суточной заболеваемости COVID-19 опустился на третье место по России
14 декабря 2021, 11:51Петербург вышел на первое место по суточной заболеваемости COVID-19
05 января 2022, 11:42В Москве снова выше двух тысяч заболевших ковидом за сутки. В Петербурге показатели снижаются
16 марта 2022, 11:15Петербург поднялся на третье место по суточной заболеваемости COVID-19
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