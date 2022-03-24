Петербург продолжает удерживать первое место в стране по заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость падает: накануне был 1 431 случай. При этом город сохраняет за собой первое место в стране по этому показателю. На втором месте Свердловская область с 1 254 заразившимися, затем Москва ( 1 163 ). Всего за сутки в России выявили 25 387 случаев ковида ( 26 826 вчера).



Летальная статистика меняется незначительно: за 24 часа зафиксировали 418 смертей (429 накануне), из них 22 в Петербурге (21 вчера).

