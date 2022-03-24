В чебуречной на Васильевском острове нашли 800 тысяч рублей

Слишком щедрые чаевые оставил в кафе на Васильевском острове в Петербурге состоятельный посетитель. В заведении решили не пятнать репутацию уголовным и просят гостя забрать деньги назад.



О находке, которую сделали в чебуречной, «Фонтанке» стало известно 24 марта. Персонал обнаружил пачки купюр, пошелестев, установил, что всего — 800 тысяч рублей. Владельца впору объявлять в розыск.



В самом заведении сообщили, что без санкции руководства рассказывать о найденном не рискнут, но добавили, что обращались в полицию. В главке это подтвердили.

