FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В чебуречной на Васильевском острове нашли 800 тысяч рублей

2
Печать

Слишком щедрые чаевые оставил в кафе на Васильевском острове в Петербурге состоятельный посетитель. В заведении решили не пятнать репутацию уголовным и просят гостя забрать деньги назад.

О находке, которую сделали в чебуречной, «Фонтанке» стало известно 24 марта. Персонал обнаружил пачки купюр, пошелестев, установил, что всего — 800 тысяч рублей. Владельца впору объявлять в розыск.

В самом заведении сообщили, что без санкции руководства рассказывать о найденном не рискнут, но добавили, что обращались в полицию. В главке это подтвердили.

Про 800 тысяч рублей, которые кто-то забыл в кафе, полицейские узнали почти две недели назад. Вечером 11 марта побывали в кафе, зафиксировали факт и взяли с руководства расписку о сохранности.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AGP
Хорошо, что и про честных людей новости проникают на Фъ.
allyouneedislove
я думаю это был Терминатор с его фразой : "I be back" =)
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний