Путешествие за Visa. В России набирает популярность карточный туризм

Фото: Steve Buissinne/pixabay.com/ Поделиться Поделиться





Блокировка выпущенных в России карт Visa и Mastercard сделала невозможными для россиян платежи за рубежом, а также покупку через Интернет авиабилетов иностранных компаний и аренду машин за границей. Карты «Мир» принимаются лишь в 14 странах, а китайский UnionPay по факту оказался далеко не полноценной заменой. На помощь россиянам, которые не перестали путешествовать, готовы прийти зарубежные банки и отечественные туроператоры. В некоторых случаях оформить виртуальную карту можно, не выезжая из России.



Узбекистан

В Узбекистане можно открыть счёт в одном из местных банков. Например, в Капитал банке, НБУ, Асака банке или Ипак Йули Банке. А затем привязать к нему карту.

Для этого понадобятся заграничный паспорт РФ (и его копия) и временная регистрация (ее можно оформить в отеле). К примеру, в Капитал банке счет можно открыть в местной валюте, а также в долларах и евро, передает портал tutu.ru. Стоимость оформления самой простой карты Mastercard — $ 2,5, Visa — $ 5. Также банк попросит «страховой депозит» — сумму, которая автоматом спишется со счёта при открытии. С Mastercard списывают € 10, с Visa — $ 5. Также можно завести виртуальную карту — открытие и обслуживание бесплатное.

Процесс оформления занимает около часа, карта будет готова через день. Средства можно сразу внести на карту или пополнять карты в России (к примеру, через систему «Золотая Корона»). Снятие наличных за границей вне сети узбекистанского банка обойдется в 1–2% от суммы.

Казахстан

Получить Mastercard или Visa в Казахстане можно, не выезжая из Петербурга. Правда, для этого вам понадобится помощь знакомого в этой стране. Он должен будет подать через местные госуслуги (egov.kz) заявку на выпуск местного индивидуального идентификационного номера (ИИН). Это делается в течение одного рабочего дня. Еще несколько дней понадобится, чтобы информация появилась в базах данных банков.



Далее нужно получить местную сим-карту. Если телефон поддерживает eSIM, то достаточно, чтобы местный знакомый оплатил ее выпуск на месте. В ином случае физическую карточку придется отправить по почте. После привязки ИИН к сим-карте через приложение оператора связи можно обращаться в банк.

К примеру, в Алтын Банке можно оформить Visa, Mastercard, UnionPay со счетами в евро, долларах, фунтах стерлингов. Пройти регистрацию и сдать биометрию можно через мобильное приложение. Выпущенную виртуальную карту можно пополнять через переводы «Золотой Короной», SWIFT платежами со счетов РФ банков, которые не находятся под санкциями. Если пластик все же необходим, ваш агент в Казахстане сможет забрать ее в картомате и переслать через курьерскую службу.

Местные жители уже готовы предложить россиянам услуги посредников в индивидуальном порядке.

Армения

В Армении есть несколько банков, которые готовы открывать иностранцам счет и карту. Но условия разнятся. К примеру, по данным портала Tutu.ru, в Ameriabank счёт открывают только при долгосрочной аренде жилья. В Unibank и Id Bank попроще: потребуются российский загранпаспорт, выписка из банка РФ за последние несколько месяцев (подойдет, к примеру, bank statement из приложения Сбера), анкета с указанием источника доходов и рода занятий.



Основной счет можно открыть в драмах, евро, долларах или рублях. Стоимость обслуживания колеблется от 12 000 драмов (2 500 рублей) до 50 000 драмов (12 500 рублей) в год. Также взимаются комиссия за карту, плата за открытие счёта и, при желании, дополнительного счета в другой валюте

Заявку на открытие счёта рассматривают 1–3 рабочих дня. Карту выдают в течение ещё 1–3 рабочих дней. Итого после первого визита в банк надо ждать примерно неделю. Комиссия за снятие наличных — 3,5%, за внесение на счёт иностранной валюты — 0,5%. Совершать переводы с российских карт можно через приложения армянских банков.

Грузия

В Грузии открывают счета иностранцам банки Credo и TBC Bank. Понадобятся паспорт, местный номер телефона, местный адрес проживания и адрес по прописке в РФ, также нужно будет написать заявление и указать размер и источники дохода. При этом иногда просят предоставить трудовой договор или справку с работы, иногда даже статус временного безработного не является препятствием.

К примеру, в Credo, сообщает портал tutu.ru, процесс занимает около получаса. При открытии счета дают логин и пароль от личного кабинета. Счет нужно пополнить минимум на 30 лари (около 1 000 рублей), это засчитывается как стоимость выпуска карты. Счёт мультивалютный — можно открыть в лари, долларах, евро или рублях. Обслуживание — 1 лари (30 рублей) в месяц и ещё 1 лари за уведомления. Неименную карту выдают сразу в отделении, именную изготовят и доставят в выбранное отделение в течение пяти дней.



Турция

Открыть счет и карту в турецком банке тоже возможно. Но россияне, пытавшиеся сделать это, рассказывают, что условия могут сильно отличаться в зависимости от конкретного кредитного учреждения или даже конкретного сотрудника. В одних банках могут потребовать договор аренды жилья (выписки с сервисов бронирования не подойдут), в других его могут не спросить. По отзывам, наиболее лояльны к нерезидентам Kuveyt Turk, TEB Bank и Ziraat bank.

В большинстве случаев понадобятся загранпаспорт и специальный налоговый номер (его можно оформить на сайте местного банка), а также местная сим-карта. По словам россиянки, застрявшей в Стамбуле из-за отмены рейса, в TEB Bank для оформления карты оказалось достаточно паспорта и перевода его главной страницы на турецкий (можно сделать в местном бюро переводов), также понадобилось положить на счет 1 500 лир (10,5 тыс. рублей).

В Kuveyt Turk стоимость открытия карты и счёта — 100 турецких лир (700 рублей). Они списываются при первом пополнении, рассказывает пользователь портала Sravni.ru. Но обязательным условием будет стартовый депозит в размере 1 500 турецких лир (10,5 тысяч рублей). Из этой суммы 1 400 турецких лир замораживаются на три месяца, потом их можно использовать. Банк открывает сразу две карты: дебетовую (Visa) и кредитную (Masterсard). Обе карты выдают сразу же после подписания договора. При получении карты их необходимо активировать внесением стартовой суммы депозита, после этого ими можно пользоваться. Пополнить счет удалось через Swift-перевод с «Тинькофф».



Карточный туризм

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ряд игроков рынка сейчас прорабатывают запуск «карточных» туров. К примеру, такой уже есть у «ВЕДИ Групп»: поездка за Visa и Mastercard в Узбекистан стоит от 23 тысяч рублей с человека (1/2 двухместного номера за 2 ночи). В цену включены трансферы от аэропорта в отель и из него, а также в банк и из него. Авиабилет придется купить самостоятельно.

«Русский Экспресс» намерен возить россиян за Visa и Mastercard в Армению, Казахстан и Узбекистан и, возможно, также в Киргизию. «Спрос на туры за рубеж за картами Visa и Mastercard действительно появился, мы получаем все больше запросов от турагентов о возможности организовать подобные поездки», — рассказала руководитель департамента рекламы и PR туроператора Анна Филатовская. «Интурист» ведет переговоры на этот счет с партнерами в Армении, Узбекистане и Турции, сообщили АТОР в компании.

«Спрос на поездки в Узбекистан и Армению сейчас высокий, в том числе и из-за того, что во время этого путешествия туристы могут оформить международные карты Visa и Mastercard», — подтвердили в PAC Group. Но о конкретных планах по запуску таких турпродуктов компания пока не сообщала.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

