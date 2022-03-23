Власти Финляндии считают невозможной выдачу лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви», в котором планировал участвовать Росатом

Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля во время дебатов в парламенте страны заявил, что выдача лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с участием российского Росатома «совершенно невозможна». Об этом 23 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финский телеканал Yle.
В связи с этим финский парламент поинтересовался, можно ли изменить российского поставщика реакторов для АЭС на, например, японского.
По словам министра, решение о выдаче лицензии принимают собственники, однако государство вмешается на этапе рассмотрения заявления. «Общая польза для общества правительству важнее контрактов», — подчеркнул Линтиля.
Причина, по которой власти Финляндии не хотят выдавать лицензию, — проблемы с крупным собственником. «В ситуации, когда у нас есть крупный собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию абсолютно невозможно выдать», — прокомментировал министр.
Вероятно, финский политик намекает на ситуацию с Чернобыльской и Запорожской АЭС на Украине, территорию вокруг которых взяли под контроль вооружённые силы России в ходе спецоперации, начатой 24 февраля.
Ранее финская компания Fennovoima, являющаяся заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви», заявляла о серьёзных рисках для проекта на фоне ситуации на Украине.
В конце 2021 года структура ГК «Росатом» RAOS Project разработала предварительный отчёт по обоснованию безопасности для АЭС «Ханхикиви» и передала его заказчику Fennovoima. Этот год должен был быть посвящён подготовке документации проекта.
Контракт на строительство АЭС был подписан между «Русатом Энерго Интернешнл» и Fennovoima в 2013 году. В конце 2014 года «Росатом» приобрёл 34% в Fennovoima за 35,9 млн евро. Станция строится в районе Пюхяйоки. Стоимость проекта — 7 млрд евро.