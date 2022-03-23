Власти Финляндии считают невозможной выдачу лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви», в котором планировал участвовать Росатом

Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля во время дебатов в парламенте страны заявил, что выдача лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с участием российского Росатома «совершенно невозможна». Об этом 23 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финский телеканал Yle.



В связи с этим финский парламент поинтересовался, можно ли изменить российского поставщика реакторов для АЭС на, например, японского.



По словам министра, решение о выдаче лицензии принимают собственники, однако государство вмешается на этапе рассмотрения заявления. «Общая польза для общества правительству важнее контрактов», — подчеркнул Линтиля.

