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На острове Мэн лишили регистрации минимум восемь самолетов, которые могут принадлежать российским миллиардерам

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Самолеты минимум восьми российских миллиардеров из списка Forbes лишили регистрации на острове Мэн в связи с событиями на Украине. При этом некоторые из их хозяев ранее попали под свежие санкции, но кое-кто — нет, сообщает 22 марта Forbes.

Предположительно, с учета сняли самолеты попавших под санкции Алишера Усманова, совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, Аркадия и Бориса Ротенбергов и совладельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Издание ссылается на данные авиационного реестра острова Мэн.

Кроме того, регистрации лишили и самолеты, принадлежащие, предположительно, совладельцу TCS Group Олегу Тинькову, владельцу ФК «Монако» Дмитрию Рыболовлеву и владельцу ФК «Краснодар» Сергею Галицкому. Они не находятся под действием санкций.

Также меры ударили по вертолетам: одному, вероятно, принадлежащему Усманову, и трем, хозяином которых может являться владелец лондонского ФК «Челси» Роман Абрамович (он продает клуб).

По словам знакомого одного из бизнесменов, сейчас на острове лишают регистрации все суда, связанные с Россией. Тем не менее Forbes нашел минимум два судна участников российского списка Forbes, которые с учета не сняли. Официально власти Мэна подобные меры не анонсировали.

18 марта стало известно, что власти Италии арестовали комплекс построек российского миллиардера, совладельца «Северстали» Алексея Мордашова на острове Сардиния. В начале марта там же конфисковали яхту Мордашова Lady M стоимостью 65 миллионов евро, а также виллы Усманова и телеведущего Владимира Соловьева.

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Комментарии (9)

Piter Russo
Хотели сэкономить... вышло боком..
263836471
Их же предупреждали, что так и будет...Не верили!
chip1
От же макаки, яхт накупили, дворцов настроили, самолеты... а молодец ВВП, бац и всю красоту в труху! А там глядишь и российских нуворишей на Западе будут на улицах бить, ляпота!))
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