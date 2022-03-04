Главное о спецоперации на Украине. Хроника событий

Глава Минобороны Шойгу в разговоре с генсеком ООН подчеркнул, что в ходе спецоперации высокоточными средствами выводятся из строя только объекты военной инфраструктуры.

ВС РФ не угрожают мирным жителям, не обстреливают гражданские объекты, соблюдают требования гуманитарного права, отмечено в разговоре.