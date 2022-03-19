В Италии арестовали недвижимость богатейшего российского миллиардера

Власти Италии арестовали комплекс построек российского миллиардера, совладельца «Северстали» Алексея Мордашова на острове Сардиния. Об этом 18 марта сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Марио Драги.
Стоимость комплекса оценивается в 116,2 миллиона долларов. Комментировать ситуацию РБК представитель «Северстали» отказался.
Алексей Мордашов — основной владелец и председатель совета директоров «Северстали». В 2021 году он возглавил список Forbes, став богатейшим миллиардером России. Его состояние вместе с двумя переданными сыновьям активами составило 30 миллиардов долларов, согласно данным журнала.
В начале марта в Италии конфисковали яхту Мордашова Lady M стоимостью в 65 миллионов евро. Ранее финансовая гвардия Италии также арестовала яхту попавшего под санкции Евросоюза российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Ее стоимость составляет около 530 миллионов евро. Также в Италии арестовали виллы российских бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева.