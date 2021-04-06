Алексей Мордашов увеличил состояние до 30 млрд долларов и возглавил российский список Forbes

Совладелец «Северстали» и туристической компании TUI Group Алексей Мордашов возглавил российский список ежегодного рейтинга миллиардеров Forbes. Состояние Мордашова вместе с двумя переданными сыновьям активами составило $30 млрд по данным Forbes Real Time 6 апреля.
На успех российского бизнесмена повлиял рост акций «Северстали» — за последний год (с апреля 2020 года по апрель 2021-го) они подорожали с 810 рублей до 1 500. Успешно показали себя в период пандемии компания Nordgold и ретейлер «Лента», частично принадлежащие Мордашову.
В мировом рейтинге Мордашов занимает 50-е место. Следом за ним на 55-м месте находится Владимир Потанин с $27,5 млрд, капитал Потанина уменьшился после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в мае 2020 года, экологический ущерб от которой был оценен в рекордные для России 146,2 миллиарда рублей. Всего в глобальном рейтинге Forbes 123 представителя России. Впервые в топ-10 вошел основатель Telegram Павел Дуров.