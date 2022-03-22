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Чуда не будет: Дамблдор в России не появится

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Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» удален из графика кинорелизов в России. Об этом 22 марта сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Третья часть франшизы про удивительный мир волшебников и маглов, события в котором происходят за несколько десятков лет до приключений Гарри Поттера, должна была выйти в прокат 14 апреля, через неделю после старта мирового проката.

По трейлерам, которые выпустила Warner Bros., было понятно, что речь в нем пойдет о противостоянии Гриндевальда (Мадс Миккельсен), который собрал армию маглов и затеял войну против людей, и его прежде ближайшего друга Дамблдора (Джуд Лоу). Будущему директору Хогвартса помогают герои предыдущих частей «Фантастических тварей»: Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), Джейкоб Ковальски (Дэн Фоглер) и другие.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что одну из ролей в «Тайнах Дамблдора» сыграл российский актер Александр Кузнецов.

Warner Bros. стала одной из первых кинокомпаний, которые отозвали выход своих премьер в России, первой из них стал «Бэтмен».

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Комментарии (6)

NoName1234
Ахах… да у нас и своих маглов хватает 🤣🤣🤣
Мурыч
Совок возвращается.
Otkating
Фантастические твари.
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