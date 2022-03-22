Чуда не будет: Дамблдор в России не появится

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» удален из графика кинорелизов в России. Об этом 22 марта сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».



Третья часть франшизы про удивительный мир волшебников и маглов, события в котором происходят за несколько десятков лет до приключений Гарри Поттера, должна была выйти в прокат 14 апреля, через неделю после старта мирового проката.



По трейлерам, которые выпустила Warner Bros., было понятно, что речь в нем пойдет о противостоянии Гриндевальда (Мадс Миккельсен), который собрал армию маглов и затеял войну против людей, и его прежде ближайшего друга Дамблдора (Джуд Лоу). Будущему директору Хогвартса помогают герои предыдущих частей «Фантастических тварей»: Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), Джейкоб Ковальски (Дэн Фоглер) и другие.

