Вышел новый трейлер очередных «Фантастических Тварей», и Дамблдор пытается остановить большую войну

«Воспоминания крайне важны. Без них мы слепы», — говорит в самом начале старый Дамблдор, стоя у омута памяти. Зритель переносится во времена его молодости — в те дни, когда происходит действие двух предыдущих фильмов «Фантастических тварей». Молодому профессору школы магии Хогвартс Альбусу Дамблдору (Джуд Лоу) сообщают тревожные новости: его друг детства, волшебник Гриндевальд ( вместо Джонни Деппа его теперь играет Мадс Миккельсен), собрал армию и начинает войну с маглами. Дамблдор собирает сторонников, чтобы остановить Гриндевальда.

Судя по трейлеру, важную роль в секретной операции сыграет Якоб Ковальски (Дэниел Кевин Фоглер) — смешной толстяк из предыдущих частей франшизы. У него нет магических способностей, но он знает о мире волшебников и даже влюблен в одну из ведьм. Что он получит волшебную палочку — было очевидно еще из первого трейлера фильма. Героям помогают умные животные Саламандера — Нюхлер, Пикетт и другие.



В трейлере также появляются герои предыдущих частей франшизы — Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), его брат Тесей Саламандер (Каллум Тернер) и Криденс (Эзра Миллер). В трейлере показывают кадры битвы Криденса и Дамблдора. Предыдущая часть закончилась тем, что Гриндевальд рассказал Криденсу, что Дамблдор — его старший брат.



Фильм «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора» выйдет в прокат 14 апреля.

