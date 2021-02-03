Съемки третьей части «Фантастических тварей» остановили из-за вспышки коронавируса

В Великобритании приостановили съемки третьей части фильма «Фантастические твари». Как пишет 3 февраля Daily Mail, причиной стала вспышка коронавируса на съемочной площадке.
Кто именно заразился, не разглашают, однако журналисты считают, что речь идет об одном из ключевых актеров проекта. Причем издание предполагает, что члены съемочной группы заболели южноафриканским штаммом коронавируса. При этом ранее у одного из сотрудников уже выявляли COVID-19, однако тогда съемки останавливать не стали. «Производство прекращается только в том случае, если кто-то не может быть снят», — пояснил источник Daily Mail.
В Warner Bros. Подчеркнули, что съемки продолжатся только когда киностудия будет уверена в их безопасности. Отметим, в «Фантастических тварях-3» снимается российский актер Александр Кузнецов. А Джонни Деппа в роли волшебника Грин-де-Вальда заменит Мадс Миккельсен.