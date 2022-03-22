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ВПР в петербургских школах перенесли на осень. Власти боятся коронавируса

Рособрнадзор отправил в регионы письмо о переносе Всероссийских проверочных работ. Документ получили и в правительстве Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 22 марта.

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В документе указано, что ВПР переносятся на осень 2022 года «в связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19». Новые даты будут определены позже.

Ранее учителя в регионах, в том числе в Петербурге, сообщили о переносе ВПР из-за нехватки бумаги. В Смольном не подтвердили эту информацию.

Согласно расписанию, ВПР в Петербурге должны были пройти с 15 марта по 20 мая 2022 года. Часть проверочных работ уже состоялась. При этом в учительской среде в них не все видят пользу, по мнению педагогов, инструмент для оценки качества образования превратился в механическое тестирование.

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Комментарии (11)

267011328
вотэто власть...это долгий и нудный сходняк...
лысик
ВПР и я сразу подумал о функции excel...
pavas
Неужели правительство полагает, что ковид распространяется исключительно через бумагу?
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