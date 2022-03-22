ВПР в петербургских школах перенесли на осень. Власти боятся коронавируса

В документе указано, что ВПР переносятся на осень 2022 года «в связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19». Новые даты будут определены позже.



Ранее учителя в регионах, в том числе в Петербурге, сообщили о переносе ВПР из-за нехватки бумаги. В Смольном не подтвердили эту информацию.



Согласно расписанию, ВПР в Петербурге должны были пройти с 15 марта по 20 мая 2022 года. Часть проверочных работ уже состоялась. При этом в учительской среде в них не все видят пользу, по мнению педагогов, инструмент для оценки качества образования превратился в механическое тестирование.

