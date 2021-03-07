Фото: Дмитрий Духанин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Учителя и директора школ Петербурга не стремятся показать слишком хорошие результаты по Всероссийским проверочным работам, ведь любое отклонение от нормы влечёт дополнительное внимание к учреждению. Последствия могу быть разными: от методических рекомендаций до угроз увольнения.

С середины марта в российских школах ученики начнут писать Всероссийские проверочные работы (ВПР). В этом году они пройдут для учеников 4–8-х классов в штатном режиме, для выпускников — по решению школы. Школьникам предстоит продемонстрировать знания по нескольким предметами, если для 4-х классов — это русский язык, математика и окружающий мир, то в списке для семиклассников значатся восемь дисциплин.

Согласно задумке Рособрнадзора, ВПР проводятся для оценки качества образования. Отметки за работы в журнал не ставятся и не влияют на аттестацию учеников, результаты тестирования должны использоваться школами для выявления пробелов в образовательном процессе. Педагогическое сообщество неоднозначно относится к ВПР, многие учителя говорят о бессмысленности этой процедуры. Такое мнение поддерживают 30 тысяч подписантов соответствующей петиции в интернете. В декабре 2020 года профсоюз «Учитель» опубликовал открытое письмо с требованием отменить ВПР. В нем педагоги сравнивают такой способ оценки качества образования со сломанным градусником. Школьники на ВПР не рискуют получить двойку, поэтому могут себе позволить сдавать пустые листочки или упражняться в остроумии на бланках. Работы проверяются в школах самими учителями, затем результаты отправляются в Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий, где их анализируют с подобающей серьёзностью. «Много двоек — плохо, много пятёрок — тоже плохо», — отмечает учительница из школы во Фрунзенском районе. — Если пятёрок много, то необъективная картина — возможно, завышенные оценки. Говорят, что из-за этих результатов у школы могут быть дополнительные проверки в следующем году». Педагог уточнила, что в её школе ВПР позиционируются как итоговые контрольные работы после изучения всех тем. По согласованию с администрацией школы в журнал всё-таки же могут выставляться оценки, но только хорошие.

О том, что существует стратегия, согласно которой школы стараются написать ВПР «средненько», говорит и педагог 524-й гимназии Денис Порохов. «Если дети плохо пишут, то начинают выяснять, в чем причина. Если очень хорошо, то спрашивают, не завышают ли оценки или не помогают ли детям. Так что все стараются написать средне», — говорит он, добавляя, что при существенных отклонениях школу и учителей замучают проверками и объяснительными. В этом году седьмым классам предстоит написать восемь ВПР, на некоторые работы отводится по 90 минут. Таким образом, из привычного расписания из-за одной проверочной может выпадать по 1–2 урока. «График ВПР колоссально нарушает нормальную работу учителя и учеников в последней четверти», — замечает Порохов. Проверка работ учителям не оплачивается.

график ВПР в одной из школ Петербурга Поделиться Поделиться







Результаты ВПР в регионах суммируются в недрах Рособрнадзора, затем ведомство публикует список образовательных организаций «с признаками необъективных результатов». В 2019 году в перечень попали 53 государственные и частные школы Петербурга. (В 2020 году ВПР не проводили из-за пандемии коронавируса.) По словам директора 280-й школы в Адмиралтейском районе Юлии Севастьяновой, учреждение оказалось в списке Рособрнадзора, потому что результат за ВПР в средних классах оказался значительно ниже отметок 11-классников за ЕГЭ и 9-классников за ОГЭ. То есть результаты ВПР среднего звена сравнивают с показателями других экзаменов в других классах.



«Прогресс от среднего звена к выпускному получился достаточно контрастный. Мы попали в этот перечень, и ничего трагичного в этом нет, — рассуждает в разговоре с «Фонтанкой» Севастьянова. — Мы, директора, люди закалённые и воспринимаем реалии жизни такими, какие они есть, понимаем, что есть к чему стремиться. ВПР ставит целью посмотреть разные навыки, особенно метапредметные, то есть ученику нужно знания по одному предмету применить в другом предмете». Директор также отметила, что подборка вопросов на ВПР бывает разная и попадаются темы, которые ученики ещё не проходили. После попадания в чёрный список «школе оказывали методическую помощь».

По словам учителя математики 166-й гимназии и активиста профсоюза «Учитель» Ивана Меньшикова, последствия попадания в список Рособрнадзора не всегда заканчиваются только методической помощью. «На совещаниях завучей по нашему району озвучивалась информация: «Три раза показываете «необъективные результаты» — директора снимают». И прошлой весной сказали, что в нашем районе в двух школах директора уже дважды показывали такие результаты. Номера школ, кажется, не сказали, с директорами разбирались лично», — рассказал он.

Рособрнадзор же разъясняет, что итоги ВПР не могут становиться поводом для репрессий.

«Мы будем преследовать тех чиновников, так сказать, в хорошем смысле этого слова преследовать, искать и разбираться с каждым чиновником: это муниципалитет или регион, который на базе этих выставленных оценок будет выстраивать какие-то там рейтинги, премирование или наказание», — заявил глава ведомства Анзор Музаев. В комитете по образованию с позицией федерального ведомства официально соглашаются и добавляют, что результаты ВПР «только в помощь учителю». «Они позволяют при необходимости корректировать учебный план, уделив больше времени какой-то теме, и в итоге повысить качество подготовки обучающихся», — прокомментировали в Смольном.

«С одной стороны, каждый учитель в своей рабочей программе предусматривает проверочные и контрольные работы, есть и итоговые работы в конце года, — рассуждает Иван Меньшиков. — С другой стороны, администрация школы осуществляет свой контроль, чиновники районного и городского уровня и так регулярно спускают диагностические работы по разным предметам, каждый месяц их пишем. Во всем этом многообразии контроля на проведение уроков уже не остаётся времени. Никаких управленческих решений на основе этих мониторингов обычно не принимают, это типичная отчётность ради отчётности. У нас и так есть ЕГЭ как итоговая форма независимого от школы контроля».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

