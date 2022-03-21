«Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен». ЕГЭ и ОГЭ пройдут в России по расписанию

В России не планируется перенос ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпросвещения «Большая перемена» 21 марта.

«Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решён», — отмечается в сообщении.

Основной период сдачи ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля, ЕГЭ выпускники будут писать с 21 марта по 2 июля.

Ранее региональные СМИ сообщали о возможном переносе Всероссийских проверочных работ из-за нехватки бумаги, в том числе в Петербурге. В комитете по образованию Смольного опровергли эту информацию, добавив, что ВПР не могут быть перенесены решением одного региона. «Никаких документов по этому вопросу от Рособрнадзора на сегодняшний день мы не получали», — добавили в комитете.