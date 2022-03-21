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«Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен». ЕГЭ и ОГЭ пройдут в России по расписанию

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В России не планируется перенос ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпросвещения «Большая перемена» 21 марта.

«Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решён», — отмечается в сообщении.

Основной период сдачи ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля, ЕГЭ выпускники будут писать с 21 марта по 2 июля.

Ранее региональные СМИ сообщали о возможном переносе Всероссийских проверочных работ из-за нехватки бумаги, в том числе в Петербурге. В комитете по образованию Смольного опровергли эту информацию, добавив, что ВПР не могут быть перенесены решением одного региона. «Никаких документов по этому вопросу от Рособрнадзора на сегодняшний день мы не получали», — добавили в комитете.

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Комментарии (10)

лысик
Встали? Заныли? Могучая держава не может сделать бумагу? Нет поставки перекиси из финки и все....
О каких высокотехноллгияных продуктах может идти речь, если даже бумаги нет.
Гриб
А вот что пишут блохеры в ВК : Ладно сахар, но что в стране с БУМАГОЙ??? Я в январе на Буквоеде за 299 р покупала. Сейчас там же эта бумага 1200. А причина известна всем - маленькая страна чухонцев в рамках санкций перестала поставлять химозу, которая обеляла бумагу.
Без неё бумага это как кофе с молоком. Посему по сути светогорский комбинат отдыхает.
Есть в РФ химзавод, но ему надо нарастить мощности, а это время.
А пока так....
Valer_Kulik
Извините, не верю. Чтобы такая страна не могла произвести нужное количество бумаги? Не компьютеров, здесь понятно, но бумаги? Это же бред.
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