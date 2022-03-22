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Легендарная Есения нашла пропавшую в Петроградском районе девочку

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В Петроградском районе Петербурга накануне искали 11-летнюю девочку, которая ушла из дома после ссоры с родителями. Помощь полиции оказывала мастерица в таких делах — поисковая собака Есения.

Фото: ГУ МВД по Петербугу и Ленобласти
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Как сообщили «Фонтанке» 22 марта в пресс-службе ГУ МВД по региону, прошлым вечером в полицию обратился житель Петрозаводской улицы и рассказал, что его дочь утром ушла из дома и еще не вернулась. На ее поиски были ориентированы все патрульные отряды района, а также прибыл инспектор-кинолог главка Наталья Бабкина со служебной собакой Есенией.

От детской площадки во дворе Есения шла несколько километров в сторону станции метро «Крестовский остров», ориентируясь на запах кроссовка пропавшей. Маршрут сверяли с камерами видеонаблюдения. В конце концов, школьницу нашли в подъезде дома на Кемской улице. Выяснилось, что после ссоры с родителями она весь день гуляла по району, и ничего страшного с ней не случилось.

Есения уже прославилась в Петербурге своими подвигами: она нашла родителей, оставленной в подъезде коляски с грудным ребенком, помогла разыскать пропавшего мальчика, а также подозреваемого в изнасиловании.

Фото: ГУ МВД по Петербугу и Ленобласти

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Комментарии (4)

Батарейкин
Новость отличная, но вот подача... "ориентируясь на запах кроссовка пропавшей". - вторая кроссовка без запаха?))))))
01011001
Наконец хорошие новости.
Otkating
???
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