Правительство предлагает упростить регистрацию лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 марта рассказал о подготовленных предложениях по импортозамещению востребованных лекарств и медицинских изделий.
В сообщении в телеграм-канале правительства, в частности, перечисляются следующие меры:
- облегчение закупок лекарств и медизделий;
- упрощение их регистрации;
- субсидирование процентных ставок по кредитам, которые получают производители и дистрибьюторы.
Российский Минздрав также сообщил о работе над пакетом мер по ускорению регистрации потенциально дефицитных медицинских изделий и лекарств, передаёт ТАСС.
Цель данных мер — обеспечение россиян необходимыми лекарствами несмотря на санкции, отметили в правительстве.
Российские врачи, как пишут СМИ, в общей сложности столкнулись с дефицитом более 80 препаратов, который был вызван ажиотажным спросом. В Минздраве 21 марта заявили, что планируют проводить точечную индексацию цен на лекарства и централизованные закупки регионами дефицитных препаратов.