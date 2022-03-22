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Правительство предлагает упростить регистрацию лекарств

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 марта рассказал о подготовленных предложениях по импортозамещению востребованных лекарств и медицинских изделий.

В сообщении в телеграм-канале правительства, в частности, перечисляются следующие меры:

  • облегчение закупок лекарств и медизделий;
  • упрощение их регистрации;
  • субсидирование процентных ставок по кредитам, которые получают производители и дистрибьюторы.

Российский Минздрав также сообщил о работе над пакетом мер по ускорению регистрации потенциально дефицитных медицинских изделий и лекарств, передаёт ТАСС.

Цель данных мер — обеспечение россиян необходимыми лекарствами несмотря на санкции, отметили в правительстве.

Российские врачи, как пишут СМИ, в общей сложности столкнулись с дефицитом более 80 препаратов, который был вызван ажиотажным спросом. В Минздраве 21 марта заявили, что планируют проводить точечную индексацию цен на лекарства и централизованные закупки регионами дефицитных препаратов.

В Минпромторге ранее заявили, что запасов большинства жизненно необходимых и важных лекарств в России хватит на период от трех месяцев до года. 19 марта о подобном сообщал и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что в стране нет дефицита поставок жизненно важных препаратов, как и скачков цен на них.

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Комментарии (4)

фру
Читая все это и глядя на все это я хочу принять яд, не дожидаясь лекарств.
Джеко
То есть, сократить бюрлкратию можно было? Редиски!
Главный спец по технике консервации
Нужно больше фуфломицинов!
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