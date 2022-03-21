В Минздраве сообщили о планах проведения точечной индексации цен на лекарства

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что ведомство планирует проводить точечную индексацию цен на лекарства и централизованные закупки регионами дефицитных препаратов. Это необходимо, чтобы бороться с подорожанием медикаментов.



«Прежде всего это, конечно, приоритетный механизм индексации цен, точечный, донастроенный, который отработан на ковиде и который требует определенного сужения рамок, сужения сроков наблюдения колебания валютного курса с трех месяцев до одного, колебания объема ввода в гражданский оборот до 10% в текущей ситуации, мы надеемся на значительную эффективность этой меры», — сказал Глаголев 21 марта (цитата по «Интерфаксу»).

