В Минздраве сообщили о планах проведения точечной индексации цен на лекарства

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что ведомство планирует проводить точечную индексацию цен на лекарства и централизованные закупки регионами дефицитных препаратов. Это необходимо, чтобы бороться с подорожанием медикаментов.
«Прежде всего это, конечно, приоритетный механизм индексации цен, точечный, донастроенный, который отработан на ковиде и который требует определенного сужения рамок, сужения сроков наблюдения колебания валютного курса с трех месяцев до одного, колебания объема ввода в гражданский оборот до 10% в текущей ситуации, мы надеемся на значительную эффективность этой меры», — сказал Глаголев 21 марта (цитата по «Интерфаксу»).
Чиновник добавил, что в перспективе возможно создание маркетплейсов для торговли лекарственными препаратами.
В Минпромторге ранее заявили, что запасов большинства жизненно необходимых и важных лекарств в России хватит на период от трех месяцев до года. 19 марта о подобном сообщал и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что в стране нет дефицита поставок жизненно важных препаратов, как и скачков цен на них.