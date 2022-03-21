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В Минздраве сообщили о планах проведения точечной индексации цен на лекарства

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Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что ведомство планирует проводить точечную индексацию цен на лекарства и централизованные закупки регионами дефицитных препаратов. Это необходимо, чтобы бороться с подорожанием медикаментов.

«Прежде всего это, конечно, приоритетный механизм индексации цен, точечный, донастроенный, который отработан на ковиде и который требует определенного сужения рамок, сужения сроков наблюдения колебания валютного курса с трех месяцев до одного, колебания объема ввода в гражданский оборот до 10% в текущей ситуации, мы надеемся на значительную эффективность этой меры», — сказал Глаголев 21 марта (цитата по «Интерфаксу»).

Чиновник добавил, что в перспективе возможно создание маркетплейсов для торговли лекарственными препаратами.

В Минпромторге ранее заявили, что запасов большинства жизненно необходимых и важных лекарств в России хватит на период от трех месяцев до года. 19 марта о подобном сообщал и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что в стране нет дефицита поставок жизненно важных препаратов, как и скачков цен на них.

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Комментарии (3)

Tattiana
"Чиновник добавил, что в перспективе возможно создание маркетплейсов для торговли лекарственными препаратами."
Раскрою тайну: такой маркетплейс уже есть! Я им уже года два пользуюсь.
Mimic
«Чиновник добавил, что в перспективе возможно создание маркетплейсов для торговли лекарственными препаратами»

— а чего не хотят создать «параллельный импорт» и медицинские базары для населения?

Какой прогресс, какое развитие.
Valer_Kulik
Это с какого перепугу граждане должны оплачивать какую-то индексацию? Все же в порядке в экономике, даже новые успехи намечаются.
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