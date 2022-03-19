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Минздрав: Дефицита жизненно важных лекарств нет, цены стабильны

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В России нет дефицита поставок жизненно важных препаратов, как и скачков цен на них, заявил 19 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, многие люди сейчас покупают лекарства на три-шесть месяцев вперёд, но делать это не стоит. Лекарства и производятся, и поставляются на российский рынок без перебоев.

«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты — полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — сообщил Мурашко в эфире канала «Россия 24».

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Комментарии (22)

Irina_5
Вероятно, следующим шагом будет штраф в миллион рублей (или отправка на сколько-то лет в места не столь отдаленные) за то что скажешь об отсутствии лекарств в аптеках.
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Вот написала и думаю а ну как и в самом деле до такого додумаются.
Cashmare
минздрав прекрасно бы смотрелся вдоль кремлевской стены напротив шеренги вооруженных людей. впрочем, как и остальные министерства. в прямом эфире. ибо достали врать
VKuser2851963
ты поучи электорат жить , тов Мурашка
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