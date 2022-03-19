Минздрав: Дефицита жизненно важных лекарств нет, цены стабильны

В России нет дефицита поставок жизненно важных препаратов, как и скачков цен на них, заявил 19 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



По его словам, многие люди сейчас покупают лекарства на три-шесть месяцев вперёд, но делать это не стоит. Лекарства и производятся, и поставляются на российский рынок без перебоев.



«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты — полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — сообщил Мурашко в эфире канала «Россия 24».

