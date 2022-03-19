Ещё один самолёт, возможно, принадлежащий россиянину, арестован в Великобритании

Власти Великобритании на основании антироссийских санкций арестовали частный самолёт, который может принадлежать гражданину РФ, сообщает 19 марта ТАСС со ссылкой на главу министерства транспорта страны Гранта Шэппса.
«Сегодня я принял срочное решение идентифицировать и посадить очередной самолет, который проходит проверку о возможных российских связях», — написал министр в Twitter.
На прошлой неделе Шэппс рассказл о временной конфискации двух частных самолётов, которые могут принадлежать российским гражданам.
18 марта стало известно, что власти Италии арестовали комплекс построек российского миллиардера, совладельца «Северстали» Алексея Мордашова на острове Сардиния. В начале марта там же конфисковали яхту Мордашова Lady M стоимостью 65 миллионов евро, а также виллы Усманова и Соловьева.