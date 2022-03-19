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Ещё один самолёт, возможно, принадлежащий россиянину, арестован в Великобритании

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Власти Великобритании на основании антироссийских санкций арестовали частный самолёт, который может принадлежать гражданину РФ, сообщает 19 марта ТАСС со ссылкой на главу министерства транспорта страны Гранта Шэппса.

«Сегодня я принял срочное решение идентифицировать и посадить очередной самолет, который проходит проверку о возможных российских связях», — написал министр в Twitter.

На прошлой неделе Шэппс рассказл о временной конфискации двух частных самолётов, которые могут принадлежать российским гражданам.

18 марта стало известно, что власти Италии арестовали комплекс построек российского миллиардера, совладельца «Северстали» Алексея Мордашова на острове Сардиния. В начале марта там же конфисковали яхту Мордашова Lady M стоимостью 65 миллионов евро, а также виллы Усманова и Соловьева.

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Комментарии (12)

Vasya11
Банки! Повышайте ставки!!!
А на АЗС стоимость на горючку!
ЖКХ! Ваш выход!!!
Да впрочем и на всё!!!
Ведь победителей не судят. Народ всё стерпит!!!
ПРАВДА???
ahma
+++++
alexadmin
Чо вы радуетесь-то? Из ваших же налогов им и будет возмещаться, как гражданам "попавшим под санкции".
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