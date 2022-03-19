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Число коронавирусных госпитализаций в Петербурге снизилось на четверть

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За минувшие сутки в петербургские стационары поступило 166 пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в ежедневной эпидемиологической справке оперштаба от 19 марта.

Число госпитализаций заметно снизилось по сравнению с показателем днем ранее: на 18 марта в больницы было госпитализировано 215 человек с ковидом.

Всего на 3 267 койках находятся 2 341 пациент. Из них 272 в реанимации, а 90 подключены к ИВЛ. Еще 19,4 тысячи человек с диагнозом «ковид» лечатся амбулаторно.

Число заболевших тоже падает. В Петербурге за последние сутки было зафиксировано 1 472 новых случая COVID-19 против 1 486 и 1 560 в предыдущие два дня.

Пятая волна коронавируса в Петербурге закончилась, ранее объявил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Но из-за низких темпов вакцинации на новую волну коллективного иммунитета может не хватить.

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