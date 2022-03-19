Число коронавирусных госпитализаций в Петербурге снизилось на четверть

За минувшие сутки в петербургские стационары поступило 166 пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в ежедневной эпидемиологической справке оперштаба от 19 марта.



Число госпитализаций заметно снизилось по сравнению с показателем днем ранее: на 18 марта в больницы было госпитализировано 215 человек с ковидом.



Всего на 3 267 койках находятся 2 341 пациент. Из них 272 в реанимации, а 90 подключены к ИВЛ. Еще 19,4 тысячи человек с диагнозом «ковид» лечатся амбулаторно.



Число заболевших тоже падает. В Петербурге за последние сутки было зафиксировано 1 472 новых случая COVID-19 против 1 486 и 1 560 в предыдущие два дня.

