Впервые за неделю в Петербурге госпитализировали более 200 человек с COVID-19

Как говорится в ежедневной эпидемиологической справке оперштаба, за сутки в стационары Петербурга доставили 215 человек. В последний раз выше двух сотен случаев за день фиксировали 11 марта, когда в больницы поступили 222 человека. Всего на 3 267 койках находятся 2 434 пациента. Из них 291 — в реанимации, а 88 подключены к ИВЛ. Еще почти 22 тысячи человек лечатся амбулаторно с диагнозом ковид.



Пятая волна коронавируса в Петербурге закончилась, объявил глава комитета по здравоохранению Петербурга. Но темпы вакцинации в Петербурге низкие и не позволяют поддерживать сформированную иммунную прослойку, а значит, и обеспечивать гарантированную защиту от новых волн.

