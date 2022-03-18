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Впервые за неделю в Петербурге госпитализировали более 200 человек с COVID-19

Госпитализация в Петербурге с коронавирусом и пневмониями неделю держалась ниже отметки 200 случаев в сутки, но 18 марта в Смольном сообщили о переходе этой границы.

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Как говорится в ежедневной эпидемиологической справке оперштаба, за сутки в стационары Петербурга доставили 215 человек. В последний раз выше двух сотен случаев за день фиксировали 11 марта, когда в больницы поступили 222 человека. Всего на 3 267 койках находятся 2 434 пациента. Из них 291 — в реанимации, а 88 подключены к ИВЛ. Еще почти 22 тысячи человек лечатся амбулаторно с диагнозом ковид.

Пятая волна коронавируса в Петербурге закончилась, объявил глава комитета по здравоохранению Петербурга. Но темпы вакцинации в Петербурге низкие и не позволяют поддерживать сформированную иммунную прослойку, а значит, и обеспечивать гарантированную защиту от новых волн.

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