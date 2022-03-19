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Двое второклассников пропали в Петербурге

Двух учеников школы Кировского района, которые не вернулись домой после вечерней прогулки, ищут в Петербурге.

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Ориентировки с фотографиями детей под утро 19 марта опубликовала «ЛизаАлерт». Как пишут в комментария к посту, мальчики — одноклассники. Накануне около десяти часов вечера они попадали в поле зрения камеры около строительного магазина рядом с метро «Проспект Ветеранов».

Одному из пропавших девять лет, второму — восемь. Тот, что помладше, русоволосый, со светло-карими глазами, худощавый, рост — 135 см. Был в чёрных куртке и брюках, серебристых ботинках и серой шапке.

Девятилетний чуть выше ростом, с русыми волосами и зелёными глазами. Уходил в чёрных джинсах, серой куртке и шапке в цвет. По данным «Фонтанки», он учится во втором классе одной из школ Кировского района города. Накануне около половины пятого вечера отпросился погулять и не вернулся домой. Мать мальчика подтвердила, что поиски продолжаются.

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Комментарии (1)

АннаA
Ощущение, что маргиналы какие-то не уследили за детьми.
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