Двое второклассников пропали в Петербурге

Ориентировки с фотографиями детей под утро 19 марта опубликовала «ЛизаАлерт». Как пишут в комментария к посту, мальчики — одноклассники. Накануне около десяти часов вечера они попадали в поле зрения камеры около строительного магазина рядом с метро «Проспект Ветеранов».



Одному из пропавших девять лет, второму — восемь. Тот, что помладше, русоволосый, со светло-карими глазами, худощавый, рост — 135 см. Был в чёрных куртке и брюках, серебристых ботинках и серой шапке.



Девятилетний чуть выше ростом, с русыми волосами и зелёными глазами. Уходил в чёрных джинсах, серой куртке и шапке в цвет. По данным «Фонтанки», он учится во втором классе одной из школ Кировского района города. Накануне около половины пятого вечера отпросился погулять и не вернулся домой. Мать мальчика подтвердила, что поиски продолжаются.

