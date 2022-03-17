Экс-депутат Уткина после задержания в парке Сахарова осталась со сломанной ногой

Экс-депутат Финляндского округа Светлана Уткина, выступающая против застройки парка имени Сахарова, сообщила, что при задержании ей сломали ногу. Об этом она рассказала 17 марта «Фонтанке», добавив, что получила еще и сотрясение мозга. Информацию подтверждает справка из больницы.



Уткина сама вызвала полицию из-за перекрытого строительным забором пешеходного перехода у парка, как рассказали активисты. Они опубликовали кадры задержания — на них видно, как экс-депутата валяют в грязи и несут за руки и за ноги в полицейскую машину.

