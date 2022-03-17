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Экс-депутат Уткина после задержания в парке Сахарова осталась со сломанной ногой

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Экс-депутат Финляндского округа Светлана Уткина, выступающая против застройки парка имени Сахарова, сообщила, что при задержании ей сломали ногу. Об этом она рассказала 17 марта «Фонтанке», добавив, что получила еще и сотрясение мозга. Информацию подтверждает справка из больницы.

Уткина сама вызвала полицию из-за перекрытого строительным забором пешеходного перехода у парка, как рассказали активисты. Они опубликовали кадры задержания — на них видно, как экс-депутата валяют в грязи и несут за руки и за ноги в полицейскую машину.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу на вопрос «Фонтанки» ответили, что из больниц подобной информации в полицию не поступало.

В начале марта Уткину уже задерживали у парка имени Сахарова. Полиция посчитала, что активистка мешала стройке.

На этой территории планируется построить многофункциональный спортивный комплекс, который называют школой дзюдо имени Анатолия Рахлина, — «Фонтанка» подробно рассказывала про этот проект. Защитники парка считают, что зданию можно найти другое место и не губить ради него часть зелёного пространства.

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