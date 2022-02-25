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В парк Сахарова заехала техника. Защитники зелени встали в караул на дежурство

Петербуржцы, выступающие против застройки парка имени академика Сахарова, пытаются помешать заехавшей технике начать работы по вырубке деревьев. Об этом 25 февраля «Фонтанке» рассказала экс-депутат «Финляндского округа» Светлана Уткина.

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Горожане, которые живут в ближайших домах около парка имени Сахарова, начали круглосуточное дежурство с утра 24 февраля — после распространения информации, что ГАТИ выдала разрешение на вырубку и пересадку 74 деревьев. На этой территории планируется построить многофункциональный спортивный комплекс, который называют школой дзюдо имени Анатолия Рахлина — редакция подробно рассказывала про этот проект. Защитники парка полагают, что зданию можно найти другое место и не губить ради него часть зеленого пространства.

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Чуть ранее 9 утра защитники забили тревогу: в парк въехали два фронтальных погрузчика (тракторы с ковшами) и другая строительная техника. Рабочие начали выгружать забор для установки.

Полтора десятка местных жителей, в том числе и родители с маленькими детьми, встали перед техникой, загородив ей доступ в парк. Численность защитников остается прежней, но люди сменяют друг друга. «Будем стоять весь световой день», — подтвердила Уткина.

Она добавила, что рабочие продемонстрировали ордер ГАТИ на вырубку и пересадку деревьев. Однако логично, что зима — не сезон для пересадки уличных растений. Горожане уверены, что деревья просто погибнут. Среди «приговоренных» много сибирских лиственниц — им уже исполнилось по 4 десятка лет.

Также на место оперативно прибыла полиция. По словам Уткиной, сотрудник правоохранительных органов рассказал ей, что узнал о происходящем из паблика защитников сквера. В итоге никто из присутствующих не был задержан.

Спустя почти четыре часа техника уехала. «Раскурочили нам всю землю, но уехали», — добавила Уткина, подчеркнув, что горожане продолжат свое дежурство.

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Комментарии (3)

Мишкина Лапа
у нас в стране после летних пожаров МИЛЛИОНЫ гектар сгорело ! бОльшая часть населения переболели ковидом, нужна реабилитация, свежий воздух. Рубить деревья в таком контексте не просто экоцид, это ГЕНОЦИД!!!
Komarinsk2019
Полно ведь места, пустующих ТЦ, офисных зданий, но нет - надо парк забрать...
orlovandrei1986
да понятно, что чиновники камня на камне не оставят...
город задыхается без зелёных насаждений
они всё клумбы ставят повсюду, от которых проку - как с "рогатого мужского пола" молока...
им же не в домёк, что нужны деревья повсюду и скамейки с мусорками... у них всё ТЦ да ЖК...
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