В парк Сахарова заехала техника. Защитники зелени встали в караул на дежурство

Горожане, которые живут в ближайших домах около парка имени Сахарова, начали круглосуточное дежурство с утра 24 февраля — после распространения информации, что ГАТИ выдала разрешение на вырубку и пересадку 74 деревьев. На этой территории планируется построить многофункциональный спортивный комплекс, который называют школой дзюдо имени Анатолия Рахлина — редакция подробно рассказывала про этот проект . Защитники парка полагают, что зданию можно найти другое место и не губить ради него часть зеленого пространства.

Чуть ранее 9 утра защитники забили тревогу: в парк въехали два фронтальных погрузчика (тракторы с ковшами) и другая строительная техника. Рабочие начали выгружать забор для установки.



Полтора десятка местных жителей, в том числе и родители с маленькими детьми, встали перед техникой, загородив ей доступ в парк. Численность защитников остается прежней, но люди сменяют друг друга. «Будем стоять весь световой день», — подтвердила Уткина.



Она добавила, что рабочие продемонстрировали ордер ГАТИ на вырубку и пересадку деревьев. Однако логично, что зима — не сезон для пересадки уличных растений. Горожане уверены, что деревья просто погибнут. Среди «приговоренных» много сибирских лиственниц — им уже исполнилось по 4 десятка лет.



Также на место оперативно прибыла полиция. По словам Уткиной, сотрудник правоохранительных органов рассказал ей, что узнал о происходящем из паблика защитников сквера. В итоге никто из присутствующих не был задержан.



Спустя почти четыре часа техника уехала. «Раскурочили нам всю землю, но уехали», — добавила Уткина, подчеркнув, что горожане продолжат свое дежурство.

