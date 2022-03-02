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«Они здесь с нами воюют!» В Петербурге задержали защитницу Парка Сахарова экс-депутата Светлану Уткину

Дежурство петербуржцев, выступающих против застройки Парка академика Сахарова, прервало задержание. Экс-депутата «Финляндского округа» Светлану Уткину 2 марта увезли в 21-й отдел полиции, рассказали «Фонтанке» активисты и подтвердила сама задержанная.

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На предоставленных очевидцем кадрах видно, как полицейские, схватив женщину за руки и за ноги, несут ее в служебную машину. За кадром оператор называет их «фашистами» и обещает ждать у 21-го отдела. Помимо задержанной на месте находятся еще несколько активистов.

автор Наталья

Как рассказала нам активистка Наталья, с 25 февраля, после распространения информации, что ГАТИ выдала разрешение на вырубку и пересадку 74 деревьев в парке, петербуржцы несут там вахту. Приходят по 10–15–20 человек — включая пенсионеров и мам с колясками.

Уткину, по словам Натальи, задержали, потому что она «мешала стройке», а еще из-за протестных надписей на заборе, который там установили. Наталья утверждает, что установили незаконно: в ордере ГАТИ указано, что он должен быть сетчатым, а поставили из профлиста.

Все документы на строительство Наталья тоже называет незаконными. «Порубочный билет выдан на основании осмотра, проведенного зимой, что тоже незаконно. Приезжает инспектор ГАТИ, штрафует и уезжает, работы продолжаются», — говорит активистка.

На этой территории планируется построить многофункциональный спортивный комплекс, который называют школой дзюдо имени Анатолия Рахлина — «Фонтанка» подробно рассказывала про этот проект. Защитники парка полагают, что зданию можно найти другое место и не губить ради него часть зеленого пространства.

«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу.

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Комментарии (8)

orlovandrei1986
раньше говорили: "моя милиция меня бережёт", теперь: "моя полиция меня заберёт"
iphonedimona
Интересно, на окраине они тоже строить будут? Кстати, намедни великий обнуленный пнул Беглова за снижение темпов строительства.
274451238
Как так можно! Что ж так мало отправили представителей власти, надо было полк вызывать! Оставьте наш парк в покое!
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