Экс-депутата Уткину за руки и за ноги унесли в автозак после жалобы в полицию на забор на пешеходном переходе

«Уткина вызвала полицию из-за перекрытого строительным забором пешеходного перехода у Парка Сахарова, но вместо этого её саму жестко задержали», — рассказала активистка Екатерина Сухарева. На видео, которое опубликовано в группе защитников парка, видно, что Уткину валяют в грязи и несут за руки и за ноги в полицейскую машину. По словам активистов, у Уткиной повреждена нога.
В начале марта Уткину уже задерживали у этого парка: полиция посчитала, что она мешала застройке и вырубке деревьев, которая там должна произойти с разрешения ГАТИ.
На этой территории планируется построить многофункциональный спортивный комплекс, который называют школой дзюдо имени Анатолия Рахлина, — «Фонтанка» подробно рассказывала про этот проект. Защитники парка полагают, что зданию можно найти другое место и не губить ради него часть зелёного пространства.