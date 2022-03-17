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Экс-депутата Уткину за руки и за ноги унесли в автозак после жалобы в полицию на забор на пешеходном переходе

В Петербурге полиция задержала экс муниципального депутата Финляндского округа активистку Светлану Уткину. Об этом 17 марта «Фонтанке» рассказали её соратники.

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«Уткина вызвала полицию из-за перекрытого строительным забором пешеходного перехода у Парка Сахарова, но вместо этого её саму жестко задержали», — рассказала активистка Екатерина Сухарева. На видео, которое опубликовано в группе защитников парка, видно, что Уткину валяют в грязи и несут за руки и за ноги в полицейскую машину. По словам активистов, у Уткиной повреждена нога.

В начале марта Уткину уже задерживали у этого парка: полиция посчитала, что она мешала застройке и вырубке деревьев, которая там должна произойти с разрешения ГАТИ.

На этой территории планируется построить многофункциональный спортивный комплекс, который называют школой дзюдо имени Анатолия Рахлина, — «Фонтанка» подробно рассказывала про этот проект. Защитники парка полагают, что зданию можно найти другое место и не губить ради него часть зелёного пространства.

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Комментарии (15)

Liubov
Да больше там зелени. И на карте, и воочию. Вы лично задержанную знаете, чтобы выводы делать? Идейные люди еще есть, не всем рот заткнут пока.
Liubov
Почему такая злоба-то? Парковки, экс-статус депутата и прочее... Петербург стократ менее зеленый чем Москва. С европейскими городами можно и не сравнивать. А тут последняя зелень уничтожается. Грустно и тошно.
Maik5
А где мнение горожан?
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