«Дочке» «Аэрофлота» разрешили ремонтировать иностранные самолеты с регистрацией в России

Гендиректор «А-Техникс» Михаил Коробович отметил, что с помощью расширения сертификата компания сможет продолжать полный цикл технического обслуживания воздушных судов «Аэрофлота», зарегистрированных в российском реестре.

«Получение расширенного сертификата позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота авиакомпаний Группы «Аэрофлот» Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747–400, Airbus A320Family и Airbus A350», — гласит сообщение пресс-службы.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты и выдавать судам отечественные сертификаты летной годности. Поправки позволят российским компаниям сохранить зарубежные воздушные суда, которые находятся в лизинге, и эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертифицировать их будут отечественные центры и испытательные лаборатории.



Ранее страны Европейского союза запретили российским бортам пересекать их воздушное пространство. После этого были запрещены экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание самолетов.



Добавим, 13 марта власти Бермуд приостановили действие сертификатов летной годности самолетов российских компаний, которые были там зарегистрированы. Новые поправки позволят обойти этот запрет.



Сертификат летной годности — один из основных документов, разрешающий коммерческие пассажирские или грузовые воздушные перевозки.

