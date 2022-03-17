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«Дочке» «Аэрофлота» разрешили ремонтировать иностранные самолеты с регистрацией в России

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов «А-Техникс», входящий в группу «Аэрофлот», прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения техобслуживания самолетов Boeing и Airbus. Информация об этом 17 марта была опубликована на сайте авиакомпании.

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«Получение расширенного сертификата позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота авиакомпаний Группы «Аэрофлот» Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747–400, Airbus A320Family и Airbus A350», — гласит сообщение пресс-службы.

Гендиректор «А-Техникс» Михаил Коробович отметил, что с помощью расширения сертификата компания сможет продолжать полный цикл технического обслуживания воздушных судов «Аэрофлота», зарегистрированных в российском реестре.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты и выдавать судам отечественные сертификаты летной годности. Поправки позволят российским компаниям сохранить зарубежные воздушные суда, которые находятся в лизинге, и эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертифицировать их будут отечественные центры и испытательные лаборатории.

Ранее страны Европейского союза запретили российским бортам пересекать их воздушное пространство. После этого были запрещены экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание самолетов.

Добавим, 13 марта власти Бермуд приостановили действие сертификатов летной годности самолетов российских компаний, которые были там зарегистрированы. Новые поправки позволят обойти этот запрет.

Сертификат летной годности — один из основных документов, разрешающий коммерческие пассажирские или грузовые воздушные перевозки.

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Комментарии (6)

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