Бермуды запретили подниматься в воздух сотням самолетов из России

Управление гражданской авиации Бермудских островов заявило о приостановке сертификатов летной годности самолётов, которые эксплуатируются в России. Без них судам запрещено подниматься в воздух.



Как сообщило управление в ночь на 13 марта на своём сайте, «международные санкции в отношении авиационного сектора оказали значительное влияние на способность осуществлять надзор за безопасностью самолетов, эксплуатируемых Россией», а «система летной годности была ограничена до такой степени, что управление гражданской авиации Бермудских островов не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты годны к полетам».