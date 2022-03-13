Бермуды запретили подниматься в воздух сотням самолетов из России

Управление гражданской авиации Бермудских островов заявило о приостановке сертификатов летной годности самолётов, которые эксплуатируются в России. Без них судам запрещено подниматься в воздух.
Как сообщило управление в ночь на 13 марта на своём сайте, «международные санкции в отношении авиационного сектора оказали значительное влияние на способность осуществлять надзор за безопасностью самолетов, эксплуатируемых Россией», а «система летной годности была ограничена до такой степени, что управление гражданской авиации Бермудских островов не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты годны к полетам».
Поэтому с 23:59 12 марта ведомство временно приостановило действие всех сертификатов летной годности зарегистрированных на Бермудах самолетов из России.
Как уточняет «Интерфакс», по данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков. Росавиация уже призвала российские авиакомпании не принимать решение о приостановлении полетов без её подтверждения.