Суд в Петербурге отпустил на свободу самокатчиков, избивших писателя Валерия Айрапетяна

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 16 марта, адвокаты просили исключить из обвинения первую статью как излишнюю, поскольку она частично дублирует вторую с указанием на квалифицирующий признак: «из хулиганских побуждений».

Суд в Петербурге освободил из-под стражи Максима Путова и Сураджа Мамедли — фигурантов дела об избиение на Невском проспекте медика и писателя Валерия Айрапетяна. Им инкриминировали статьи о хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Защитники также просили оштрафовать Путова и Мамедли вместо приговора, ссылаясь на то, что оба ранее не были судимы, раскаялись в содеянном и попросили прощения у потерпевшего. Кроме того, фигуранты возместили ему моральный и материальный ущерб, суммарно заплатив 70 тысяч рублей, и сделали благотворительные взносы в фонд «Наши дети».

В итоге суд исключил из обвинения указание на 213 статью УК РФ, а по 112 статье УК РФ уголовное дело прекратил. В качестве наказания каждому назначили судебный штраф в размере 25 тысяч рублей.

События, из-за которых Путов и Мамедли оказались на скамье подсудимых, разворачивались в ночь на 14 мая 2021 года. Двое молодых людей, 20 и 21 год, избили петербургского медика и прозаика Валерия Айрапетяна. Последний шел по Невскому проспекту, его задел кто-то из компании молодежи на прокатных электросамокатах, после замечания завязалась драка. Айрапетян оказался в больнице со сломанными ребрами. В СК заявляли, что та же компания несколькими часами раньше сбила еще одного пешехода.