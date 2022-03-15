США расширили список санкций против России, в черный список добавили отдел МВД Чечни

США расширили список рестрикций против России и Белоруссии. Об этом гласит заявление Минфина страны, распространенное 15 марта.
Согласно опубликованному документу, ведомство в том числе ввело санкции против отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики и четырех россиян.
На основании «акта Магнитского» в американский черный список были также включены прокурор города Аргуна Чеченской Республики Джабраил Ахматов, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Курчалоевскому району Хусейн Хутаев, судья Басманного районного суда Москвы Наталья Мушникова и следователь Курчалоевского РОВД Нурид Саламов.
Кроме того, в санкционный перечень попали некоторые представители российского военного руководства и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
В том числе под ограничения попала жена президента Белоруссии Александра Лукашенко.
После объявления президентом России начала военной спецоперации на Украине стало известно, что в ней в числе прочих решили принять участие бойцы национальной гвардии Чечни.