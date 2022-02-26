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Боевые действия на Украине

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«Ни один человек даже насморком не заболел». Кадыров рассказал об участии чеченцев в конфликте на Украине

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Бойцы национальной гвардии Чечни принимают участие в военной операции на Украине. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров 26 февраля.

«У нас нет потерь, нет ни одного человека раненого, ни царапины, ни один человек не заболел насморком даже. Наши бойцы из национальной гвардии забрали оперативную бригаду нацгвардии Украины, там очень много боеприпасов, оружия. Боестолкновения были три раза, но мы забрали объект этой бригады без потерь», — отметил он.

По его словам, некие структуры пытаются «натравить друг на друга российские и украинские народы» и сделать новую Чеченскую войну. Задачей российских военных остаётся обеспечение безопасности мирного населения.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к военным, вероятно, с напутственной речью перед отправкой на Украину.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (7)

265055770
Нац. гвардия воюет исключительно с нац. гвардией? А с добробатами кто воевать будет?
PapaKarlo
Чечи умеют воевать...
killbeachtrash
Я полностью согласен с ним...Насморка не было..Надеваю очки послабее..
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