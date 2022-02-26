«Ни один человек даже насморком не заболел». Кадыров рассказал об участии чеченцев в конфликте на Украине

Бойцы национальной гвардии Чечни принимают участие в военной операции на Украине. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров 26 февраля.



«У нас нет потерь, нет ни одного человека раненого, ни царапины, ни один человек не заболел насморком даже. Наши бойцы из национальной гвардии забрали оперативную бригаду нацгвардии Украины, там очень много боеприпасов, оружия. Боестолкновения были три раза, но мы забрали объект этой бригады без потерь», — отметил он.



По его словам, некие структуры пытаются «натравить друг на друга российские и украинские народы» и сделать новую Чеченскую войну. Задачей российских военных остаётся обеспечение безопасности мирного населения.

