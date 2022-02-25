Кадыров перед толпой военных в Чечне посоветовал Зеленскому извиниться перед Путиным

Сотни военных собрались на площади в Чечне и послушали, вероятно, напутственную речь Рамзана Кадырова. Он назвал Зеленского «пока еще президентом».
Кадры из Грозного публикует телеканал RT в своем Telegram-канале. На видео запечатлена огромная толпа военных, на втором ролике они покидают площадь под одобрение остающихся. Уточняется, что они собираются на Украину для участия в специальной военной операции России, официально эта информация не подтверждалась.
На записи слышно голос Рамзана Кадырова, который дает совет «пока ещё действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины» Владимиру Зеленскому: «позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу, и извиниться».