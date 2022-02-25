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Кадыров перед толпой военных в Чечне посоветовал Зеленскому извиниться перед Путиным

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Сотни военных собрались на площади в Чечне и послушали, вероятно, напутственную речь Рамзана Кадырова. Он назвал Зеленского «пока еще президентом».

Кадры из Грозного публикует телеканал RT в своем Telegram-канале. На видео запечатлена огромная толпа военных, на втором ролике они покидают площадь под одобрение остающихся. Уточняется, что они собираются на Украину для участия в специальной военной операции России, официально эта информация не подтверждалась.

На записи слышно голос Рамзана Кадырова, который дает совет «пока ещё действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины» Владимиру Зеленскому: «позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу, и извиниться».

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ Великобритания заявила о заморозке активов банка ВТБ и запретила летать в страну «Аэрофлоту». США ввели санкции против крупнейших российских банков и анонсировали ограничение экспорта высокотехнологичных компонентов. Санкции продублировали в Канаде, Японии, Австралии и других странах.

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Комментарии (10)

serglaz
прошу "Фонтанку" на некоторое время разрешить использование в комментариях обсценной лексики (матюков, если кто не догоняет)
Zloi_prohozhiy
а митинг санкционированный был?
orlovandrei1986
"собрались на площади"

звучит также, как "вышли в интернет"...
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