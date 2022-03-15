Госдеп США вводит санкции против главы Росгвардии и ещё 10 представителей оборонного сектора РФ

Госдепартамент США объявил о новых антироссийских санкциях, которые касаются 11 представителей российского оборонного сектора. Среди них глава Росгвардии Виктор Золотов, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев и восемь заместителей главы Минобороны (Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко), передаёт 15 марта ТАСС .

«Сегодня Госдепартамент продолжает создавать жесткие издержки для российских руководителей в оборонной сфере. <...> Следующие 11 лиц вносятся в [санкционный] перечень <...> в качестве тех, кто ведет деятельность или вел деятельность в оборонном и связанном с ним секторе экономики Российской Федерации, относящемся к производству продукции военного назначения», — говорится в заявлении ведомства.



Внесение в список предусматривает заморозку активов в США. Кроме того, американским компаниям и гражданам запрещено вести бизнес с попавшими под санкции физическими или юрлицами.



24 февраля президент России Путин объявил о военной спецоперации на Украине, на что иностранные государства отреагировали санкциями.

