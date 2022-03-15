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Пробки в Петербурге поставили утренний рекорд, такого не было с января

Загруженность дорог Петербурга утром 15 марта достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» впервые за два с лишним месяца.

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В феврале и марте «семёрки» утром в городе не было. В последние две-три недели по утрам было максимум 6 баллов.

Один из самых проблемных участков, судя по «Яндекс.Карте», — Невский район и внутреннее кольцо КАД перед Большим Обуховским (вантовым) мостом. Там длина пробки достигает 7,5 км.

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В 8:15 «Яндекс» оценил загруженность Народной улицы и проспекта Славы к Московскому проспекту в 10 баллов, что на 3 балла выше обычного. На проезд участка Мурманского шоссе и Народной от КАД до Володарского моста уходит больше часа, хотя обычно — 21 минута. Также аномально длинная пробка, по данным сервиса, образовалась на Витебском проспекте от Петербургского шоссе до Пушкинской улицы.

С конца января дороги в Петербурге ушли на «каникулы». Сильно снизился и пассажиропоток в общественном транспорте. В Москве наблюдалась аналогичная тенденция. Это можно объяснить распространением «омикрона», из-за чего многие организации перевели людей на дистант, и значительная часть горожан сидела по домам.

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Комментарии (5)

260741301
Плохо живём! Даёшь бензин по 150 руб. - чтобы ещё лучще жилось!
Alexander 17
Все на велосипеды...Даёшь здоровый образ жизни...
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