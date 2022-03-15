Пробки в Петербурге поставили утренний рекорд, такого не было с января

В феврале и марте «семёрки» утром в городе не было. В последние две-три недели по утрам было максимум 6 баллов.
Один из самых проблемных участков, судя по «Яндекс.Карте», — Невский район и внутреннее кольцо КАД перед Большим Обуховским (вантовым) мостом. Там длина пробки достигает 7,5 км.
В 8:15 «Яндекс» оценил загруженность Народной улицы и проспекта Славы к Московскому проспекту в 10 баллов, что на 3 балла выше обычного. На проезд участка Мурманского шоссе и Народной от КАД до Володарского моста уходит больше часа, хотя обычно — 21 минута. Также аномально длинная пробка, по данным сервиса, образовалась на Витебском проспекте от Петербургского шоссе до Пушкинской улицы.