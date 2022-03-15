Пробки в Петербурге поставили утренний рекорд, такого не было с января

В феврале и марте «семёрки» утром в городе не было. В последние две-три недели по утрам было максимум 6 баллов.



Один из самых проблемных участков, судя по «Яндекс.Карте», — Невский район и внутреннее кольцо КАД перед Большим Обуховским (вантовым) мостом. Там длина пробки достигает 7,5 км.

