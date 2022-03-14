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Минфин разрешил россиянам переводить валюту на свои счета за границей

По решению профильной правительственной комиссии российские граждане и компании смогут переводить валюту на свои счета в иностранных банках. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Минфина.

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Налоговые резиденты России смогут переводить средства в валюте на свои счета, открытые в зарубежных банках для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объем средств, перечисленных за предыдущий год.

На счета россиян в иностранных банках разрешается перечислять валюту, полученную от нерезидентов в виде зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей. Сами россияне смогут переводить валюту со своих зарубежных счетов, открытых до 1 марта, на другие свои иностранные счета, информация о которых есть у российских налоговых органов.

«Кроме того, физлицам разрешили осуществлять переводы, включая операции по конвертации денежных средств в валюте с открытых до 1 марта 2022 года в иностранных банках счетов на их же зарубежные счета, информация о которых раскрыта налоговым органам России», — говорится в тексте.

Эти решения были приняты 10 марта на заседании подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Ранее Банк России ввел временный порядок обращения наличной валюты, который будет действовать в стране с 9 марта по 9 сентября. Граждане смогут снять со своих валютных счетов и вкладов не более 10 тысяч долларов наличными. Вне зависимости от валюты счета деньги можно получить только в долларах, сверх 10 тысяч — исключительно рублями по рыночному курсу на день выдачи.

Президент РФ Владимир Путин запретил россиянам вывозить из страны более 10 тысяч долларов, а также ввел другие ограничения Указом «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

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Комментарии (8)

matthias
Надо же как-то деньги Кабаевой в Швейцарию переводить
266410437
Вспомнили, что квартплату за свои дачи и яхты надо платить, чтоб не отобрали.
260559361
Перевожу на русский. Если у вас есть счет в иностранном банке, то вы можете получать на него денежные средства от иностранных же клиентов, конвертировать их как хотите без зачисления на счета в российских банках. Можно подумать, что раньше кто=то совершал бессмысленные транзакции в Россию и обратно. информация важна только для налоговых резидентов России, проживающих в ней больше 180 дней в календарном году, в том числе для граждан ближнего зарубежья и Средней Азии..
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