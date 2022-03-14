Минфин разрешил россиянам переводить валюту на свои счета за границей

На счета россиян в иностранных банках разрешается перечислять валюту, полученную от нерезидентов в виде зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей. Сами россияне смогут переводить валюту со своих зарубежных счетов, открытых до 1 марта, на другие свои иностранные счета, информация о которых есть у российских налоговых органов.

Налоговые резиденты России смогут переводить средства в валюте на свои счета, открытые в зарубежных банках для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объем средств, перечисленных за предыдущий год.

«Кроме того, физлицам разрешили осуществлять переводы, включая операции по конвертации денежных средств в валюте с открытых до 1 марта 2022 года в иностранных банках счетов на их же зарубежные счета, информация о которых раскрыта налоговым органам России», — говорится в тексте.



Эти решения были приняты 10 марта на заседании подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.



Ранее Банк России ввел временный порядок обращения наличной валюты, который будет действовать в стране с 9 марта по 9 сентября. Граждане смогут снять со своих валютных счетов и вкладов не более 10 тысяч долларов наличными. Вне зависимости от валюты счета деньги можно получить только в долларах, сверх 10 тысяч — исключительно рублями по рыночному курсу на день выдачи.

