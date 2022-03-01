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Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов

Со 2 марта из России запрещен вывоз иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ вечером 1 марта подписал Владимир Путин.

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Ранее валюту свыше этой суммы надо было только декларировать.

Решение о заперте вывоза валюты на сумму эквивалентную 10 тысячам долларов идет в связке в прочими временными мерами экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ.

Большинство мер уже ранее были анонсированы властями 28 февраля и 1 марта. Речь идет, в том числе, о запрете на перечисление за границу валюты в той или иной форме, включая — в ряде случаев — перечисление денег за зарубежные счета, выплаты дивидентов и связанные с долговыми обязательствами выплаты российских резидентов и пр.

Ранее в России существовал запрет на вывоз за границу нерезидентами (за некоторыми исключениями) наличной суммы свыше 10 тысяч долларов — он вводился федеральным законом от 1992 года и действовал до 2003 года. В оношении резидентов до последнего времени существовало требование об обязательном декларировании наличных свыше 10 тысяч долларов, а суммы свыше 100 тысяч требовали подтверждения их происходения. Однако запрета на вывоз не было.

Необходимость ограничить отток за границу валюты в наибольшей степени спровоцирован решением западных стран заморозить валютные актиы Центрального банка РФ, которое резко сократило доступный регулятору объем золотовалютных резервов.

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Комментарии (52)

266107220
Умный мужик, этот Путин
ivandr
Также нужна организовать пункты сбора старой техники. Там очень много чипов. Все это нужно сортировать в автоматическом режиме и использовать.
SU LUX INN
я Подсчитал - чтобы вывезти 100 млрд долларив Репараций, потребуется 10 миллионов россиян!
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