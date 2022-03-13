«Зенит» не сложил «Крылья»

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В эти турбулентные времена состав «Зенита» стал символом стабильности. Сергей Семак продолжил верить в тех ребят, которые почти прошли «Бетис» в Севилье — за исключением вратаря Даниила Одоевского, который получил травму связок пальца на предыгровой разминке кубкового матча с КамАЗом. В воротах снова вышел Михаил Кержаков. Линия обороны: Данил Круговой и Алексей Сутормин по флангам, Вильмар Барриос, Дмитрий Чистяков и Дуглас Сантос в центре. В полузащите Вендел, Малком, Клаудиньо. В нападении — Юри Алберто и Артем Дзюба с капитанской повязкой.



Бразилиизация «Зенита» продолжается: который матч подряд в стартовом составе выходят опять все 5 бразильцев, колумбиец, 4 собственных воспитанника и Дзюба. Это, без шуток, веха, и безумно интересно наблюдать за тем, как тренерский штаб петербургского клуба управляется с этим коктейлем Молотова на поле.

Первый тайм снова не удался «Зениту». Врать не будем: вспомнить нечего. Голевых моментов — ноль. Брака — уйма. Навесов много, но не в адрес. Из важного: на 9 минуте Алберто обошел капитана «Крыльев» Александра Солдатенкова, тот сыграл плечом в грудь, но юный арбитр матча Антон Фролов не увидел повода для назначения 11-метрового. Главный герой стартовых 45 минут — вратарь самарского клуба Иван Ломаев: 23 года, все, что нужно — поймал, где мог — отбил, волновался, но был на месте.

В глаза бросалось поле. Оно, к сожалению, в Самаре не успело вырасти к середине марта. Казалось бы, русский юг, но нет. К слову, в день матча на берегах Волги градусник пугал цифрой «минус 10». Судя по сториз, болельщики «Зенита» выходили из знаменитой пивной «На дне» и шли согреваться совсем другими напитками.



К концу первого тайма болельщики забурчали в соцсетях: давайте замены. Где Далер Кузяев? Где Вячеслав Караваев? Где Иван Сергеев? 33-й номер «Зенита» в прошлом сезоне забил за самарские «Крылья» 4 десятка мячей, и согласно классическому правилу «сердце бывшей», обязательно должен был отличиться против клуба, который сделал из него игрока уровня «Зенита».

В середине первого тайма камера на «Солидарность арене» выхватила баннер выездных болельщиков «Зенита»: «Толя, мы с тобой». Это была понятная реакция на новость об отмене всех титулов и тренерских лицензий тренера петербургского клуба по решению украинской федерации футбола.

На второй тайм команды вышли в тех же составах, и стало слегка грустно. Наблюдение из курса «Окружающий мир»: Алберто впервые в своей жизни играл при минус 10, и, возможно, здесь объяснение, почему он так и не вошел в игру. Увы, это понятные издержки трансферного вектора в пользу футболистов, которые никогда не видели снег.

На 64-й минуте у «Зенита» все-таки начались замены: Кузяев вместо Чистякова, Караваев вместо Сутормина. Команда перешла на игру в 4 защитников. Моментов не прибавилось. Сергеев появился на поле только на 75-й минуте: форвард поменял Дзюбу, капитанская повязка перекочевала к Сантосу: бразилец проводил сотый матч за команду Семака, Круговой — неожиданно 50-ый.



Победа была близка: на 86-й минуте Круговой четко, зряче и эффектно пробил с левой в стиле Роберто Карлоса в дальний угол ворот Ломаева. 1:0. Показалось, что, как и в матче с «Уфой», этот гол станет победным. На крупном плане Данил выглядел бесконечно счастливым человеком. Сразу после Вендел пробил в перекладину.

Началось компенсированное время. Простая подача с фланга Караваева попала в голову хорватского форварда «Крыльев» Матео Барача, который с 5 метров забил гол Кержакову: нападающий продавил того же Кругового, Михаил даже не прыгал — 1:1.

На последних секундах матча «Зенит» проявил эмоции, уронили Вендела, тот пошел толкаться, увидел красную карточку, штрафной был разыгран ужасающе: финальный свисток зафиксировал итоговую ничью.

Главный преследователь команды Семака «Динамо» разгромило в субботу «Арсенал» в гостях 1:4. После ничьей на берегах Волги отрыв петербургского клуба скукожился до 3 очков.

Главный тренер «Зенита» грустно подвел итоги: «Обидно пропускать в дополнительное время. Думаю, это заслуженный результат, потому что плохо играли в первом тайме».



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»