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Михаил Кержаков: В чемпионате России главный конкурент «Зенита» — это сам «Зенит»

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Вратарь футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков в интервью «Фонтанке» попытался ответить на вопрос, почему петербургский клуб так неудачно играет в выездных матчах Лиги чемпионов.

«Наверное, здесь есть элемент психологии. Мне кажется, нам нужно быть более раскрепощенными в гостях и больше верить в себя, больше верить в то, что мы можем играть на равных с европейскими командами, хотя бы несколько матчей в году. Вопрос не в зажатости. В чемпионате России наш главный конкурент — это мы сами. Это реальная картина, если посмотреть на команды, с которыми мы теряли очки. И когда мы приезжаем в гости к командам, которые играют на других скоростях, для нас это как ушат холодной воды. Вспомните, как мы играли с «Челси» дома. Мы же пропустили на второй минуте. После этого мы раскрепостились и начали играть в свой футбол», — сказал голкипер.

Полную версию интервью с Михаилом Кержаковым читайте на сайте «Фонтанка.ру».

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