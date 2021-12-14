Михаил Кержаков: В матче со «Спартаком» тебе не нужно доставать эмоции из себя

Михаил Кержаков



автор фото Иван Водопьянов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







— Мы начали этот разговор в 2019 году, когда ты не играл в основе. Я тебя ошибочно назвал третьим вратарем, и ты поставил меня на место, сказав, что ты не третий, ты просто не первый. И мне так понравилась формулировка, что этой осенью, увидев тебя не в старте, я подумал: как у Михаила интересно развивается карьера. На фоне Одоевского Михаил точно не третий, но всё еще и не первый. Как ты это ощущал изнутри?

— Это решение тренерского штаба, и это футбол, да, на этот раз я переживал больше обычного. Когда происходит такая рокировка, это немного задевает.



— И потом так же внезапно, как исчез из стартового состава, ты в него вернулся. В последнее время новости о здоровье игроков мы узнаем постфактум. Мы подумали, что с Крицюком что-то случилось. Теперь уже понятно, что была попытка сохранить колено без операции, но не получилось, и ты стал на два месяца безальтернативным первым номером при всём уважении к молодому Одоевскому. Тут ты на холодном двигателе выходишь?

— Не, я оставил машину на прогреве. Я в себя довольно быстро пришел, внутренне заставил себя переступить через всё и приступил к тренировкам в обычном режиме. Естественно, я и до этого нормально тренировался, но, сам знаешь, когда ты не играешь, нет огонька. Пришлось поработать над собой.

— Осень у тебя и у ребят получилась интересная: с одной стороны, первое место в чемпионате России, с другой — ноль выездных побед в Лиге чемпионов за три года. Чем ты себе объясняешь, что в Лиге получается так странно именно на выезде?

— Наверное, здесь есть элемент психологии. Мне кажется, нам нужно быть более раскрепощенными в гостях и больше верить в себя, больше верить в то, что мы можем играть на равных с европейскими командами, хотя бы несколько матчей в году.



— А кто тогда зажат? Ракицкий тоже после «Мальмё» сказал, что нужно меняться. Не Барриос же зажат? Не Дзюба?

— Вопрос не в зажатости. В чемпионате России наш главный конкурент — это мы сами. Это реальная картина, если посмотреть на команды, с которыми мы теряли очки. И когда мы приезжаем в гости к командам, которые играют на других скоростях, для нас это как ушат холодной воды. Вспомни, как мы играли с «Челси» дома. Мы же пропустили на второй минуте. После этого мы раскрепостились и начали играть в свой футбол.

— Когда говорят, что «Зениту» приходится чаще других участников еврокубков летать и это всегда сказывается в Лиге, обычно смеются.

— Это ерунда.

— То есть вы столько лет в самолетах, что…

— Да, конечно. Ну, может, мне так кажется, потому что я в свое время налетался, а для иностранцев это непривычно.

— Бразильцы как отреагировали на снег?

— Клаудиньо впервые увидел снег. Ему прямо очень холодно.

— Поэтому он так много бегал в матче против «Динамо», играя и защитника, и нападающего?



— Не знаю, по этой ли причине, но после игры он сказал, что ему было очень холодно. Я никогда не забуду момент в позапрошлом сезоне, когда мы играли, кажется, с «Рубином», и была еще ниже температура. Барриос выходил из раздевалки самым последним. И я смотрел на него во время угловых, в которых он играл на подборах в центре поля, и он реально дрожал. Я ему кричал: «Кучо! Давай, двигайся!»

— У тебя осень удивительных событий. Ты когда-то играл против брата в великом матче «Миша, Миша, брату помоги» за «Аланию». Но тогда вы были «игрок — игрок». А сейчас вы докатились до фазы, когда ты еще игрок, а Саша уже тренер. Какие ощущения?

— Немного странные. Признаюсь честно, когда счет стал 3:1, мне в душе не хотелось, чтобы наши забивали еще.

— Это напоминает финал чемпионата Европы 2012 года, когда Маркизио вышел и сломался. Испания выносила Италию, и Касильяс кричал полевым игрокам сборной Испании: «Там мой товарищ Буффон, тормозите».

— Серьезно? Когда «Зенит» играл против «Алании» на выезде и было 3:0, на 44 минуте вместо Хомича выпустили меня. И я знаю, что брат потом в перерыве в раздевалке сказал ребятам: больше не забивать. Но сам он меня, кстати, не пощадил.



— Я знаю, что ты следишь за «Нижним Новгородом». Какое впечатление от второго сезона Александра как главного тренера команды мастеров в элитном дивизионе?

— Он реально молодец. Я играл там два года, поэтому Нижний Новгород не чужой для меня город. Я знаю все тонкости и нюансы, которые там есть. Поэтому я хочу просто поставить ему пятерку за первый круг. Он реально молодец. Я уверен, что у него получится хорошая тренерская карьера.



Михаил и Александр Кержаковы



автор фото Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— В карьере Саши хватало косяков и в футболе, и в жизни, но видно, что он умный. Для тренера это главное качество.

— Самое важное, что он живет футболом. И отдает всего себя футболу. Он реально не разменивается. Но ему будет непросто.

— Нынешний «Зенит» в соцсетях болельщики называли Робин Гудом, потому что вы отдали очки Туле, Уралу, Уфе, Ростову — всему дну. Шлепнули «Динамо», «Спартак», в итоге ушли на перерыв с «грандиозным» отрывом в два очка. У тебя есть объяснение?

— Как уже и говорил, наш самый главный конкурент — это мы сами. Опять же европейская осень — одна из причин. Когда ты играешь с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», а потом у тебя следующая игра с аутсайдером, то…



— Кажется, что аутсайдер как-то сам должен перед вами разойтись или забить в свои ворота?

— Ну, не совсем так, но, например, в матче со «Спартаком» тебе не нужно доставать эмоции из себя.

— Там Алексей Борисович в ложе.

— Да. А здесь приходится заставлять себя. Когда ты с первых минут не на сто процентов готов и игра уже не идет по твоему сценарию, включаться по ходу пьесы тяжело.

— Ветер, дождь?

— Нет. И не в таких условиях играли. Это больше психологический момент. Многие команды, которые играют в Лиге чемпионов, в следующем туре теряют очки.

— Тебя так интересно слава в конце карьеры догнала: мои футбольные знакомые за тебя топят, пишут в соцсетях Misha one love, передают привет из Белоруссии. Удивительно?

— Я за этим никогда не шел. Я просто хотел играть в футбол и получать удовольствие. Знаешь, иногда стоишь в очереди на фуд-корте и понимаешь, что кто-то смотрит. Я в такой момент ухожу. Интервью давать не люблю.

— Ого, ты прям как Игорь Денисов.

— Да, только не так радикально.



— Ты в свое время внес в публичное пространство российского футбола слово «антиципация», за что я тебе искренне благодарен. Как у тебя этой осенью с антиципацией?

— Как видишь, с «Ростовом» подвел меня процент. Там, где нужно было выйти, — не вышел, где нужно было остаться, — не остался. Антиципация дала сбой.

— В прошлом январе ты поразил меня тем, что взял с собой в отпуск книжку Сенеки. На какой странице ты остановился?

— Я всё прочитал. Серьезно. Вот Платона «Государство», честно признаюсь, я не осилил. На половине сломался.

— Что в этом году возьмёшь в отпуск?

— Сейчас скажу. Я даже заскринил эту книгу. Хотел даже заехать за ней перед нашей встречей. Называется «Я забыл умереть» Халил Рафати.

— Почему именно эту?

— Кажется, на книжном портале прочитал про него. Это автобиография человека, который был героиновым наркоманом, но вылечился и стал миллиардером.

— Мы обсуждали криминальную литературу, так что я тебе еще «Именем братвы» Евгения Вышенкова посоветую. Вернемся к футболу. 7:1 со «Спартаком» — это что было?

— Такой счёт стал нежданчиком для всех нас. Перед игрой казалось, что борьба будет более жёсткой.

— Я помню твои слова про то, что лиге нужен сильный «Спартак».

— И мое мнение не изменилось. Неприятно было наблюдать за тем, что там происходило в начале сезона.

— Ты имеешь в виду телеграм Заремы Салиховой?

— Сам телеграм я не читал, но видел, что там происходило на новостных сайтах. Мне было прям неприятно.



автор фото Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Потому что ты сексист?

— Я не сексист, просто всё это превратилось в ток-шоу. Я не представляю, что чувствовали ветераны «Спартака» и болельщики.

— Что почувствовали болельщики, они довольно четко сказали на стадионе.

— В душу им всё равно не залезешь.

— Я имею в виду скандирование «Эй, Федун, заткни свою гражданскую жену».

— Мы сейчас говорим про «Спартак», а видишь, как «Динамо» незаметно подкралось к первому месту. Видишь, как было интересно и какой был ажиотаж. Поэтому, чем сильнее будут соперники, чем напряженнее будет чемпионат, тем интереснее будет зрителям, тем лучше будет и для команд, и для лиги, и, возможно, мы будем лучше себя показывать в Европе.

— Смех смехом, но у «Спартака» злая команда, они дважды шлёпнули «Наполи» Спаллетти и вышли в 1/8 финала, куда «Зениту» ещё только предстоит попасть.

— Да и не стоит забывать, что они зарабатывают евроочки.

— Футболисты с собачками — это лучшая картина, которую вы подарили за много-много лет, ну, может, кроме 7:1. Ты как-то знакомился со щенком?

— Нет, нам их просто дали на руки в тоннеле и сказали несколько напутственных слов. Всё прошло спокойно. Причем по живым реакциям щенков видно было, что их ничем перед этим не накачали. Мне больше всего понравилась собака Димы Чистякова — на одно лицо с ним. Мы его потом подкалывали.



автор фото Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Час до игры с «Динамо», мы ещё не знаем, что Дед Мороз уронит гонг, что люди из массовки, которые рекламировали премьеру фильма про «Динамо», будут в зенитовских варежках. Мы открываем стартовый состав и не видим ни Артёма Дзюбы, ни Азмуна. Артём кормит скатов, а Азмун, как говорят, уже обставляется в Лионе.

— У них действительно были повреждения. У Азмуна вот такой раздутый голеностоп, а у Артёма колено.

— Я ждал от матча с «Динамо» очень неприятной игры. В первом тайме неприятными получились только травмы. «Динамо» не подъехало: у них один удар по воротам, и это их худший результат за три года, и ноль касаний мяча в штрафной.

— Я тоже думал, что они сейчас прям понесутся вперед, что будет агрессивный футбол. Были опасения, что после «Челси» мы будем выжаты морально, и нам придется пободаться с ними. По факту первый тайм получился для нас одним из лучших в сезоне. Мы шикарно выходили из-под прессинга, убегали в контратаках, короче, переигрывали «Динамо» без шансов. Потом произошли две эти травмы.

— В твоей копилке обидных и красивых голов еще один.

— Просто вот прям реально обидно. Как он так у меня под ногой пролетел. Я вроде бы всё сделал, всё закрыл, но…

— Как говорил Геннадий Сергеевич про Романа Широкова, «нашел щелочку».

— Точно.

— Контракт заканчивается. Cвои перспективы как оцениваешь?

— Вообще пока не знаю. Никаких разговоров не было. Вот серьезно. Ничего не скрываю.

— Последние три года ты подписываешь контракт на год. В прошлый раз ты говоришь, что подписал, потому что родился ребенок, и ты не хотел никуда уезжать. Сейчас-то ребенок уже подрос, и можно заканчивать.

— С футболом?

— Ну да. А если уезжать, то куда?

— Ну, будем думать.

— Ты можешь просто сказать: «Федя, отвали».

— Не, я так не буду говорить. Я чувствую себя молодым, бодрячком. В этом плане никаких проблем нет. А по поводу того, оставаться ли или куда-то уезжать, посмотрим. Посоветуюсь с семьей.

— Ты же всегда можешь в Нижний вторым поехать.

— Почему вторым? Могу и третьим.

